Шойгу: «Наша победа, как и Новый год - неотвратима»

Шойгу обратился к каждому воину, что находится сейчас на передовой или боевом дежурстве

В уходящем году министр обороны Сергей Шойгу сделал для всех военнослужащих и граждан страны важное заявление: «Дорогие боевые товарищи, друзья. В уходящем году всем нам выпали серьезные испытания, изменившие привычный ход времени. Мы встречаем его в сложной военно-политической обстановке. Когда пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников, отменяют и оскверняют всё российское. В этих условиях предстоящий новогодний праздник остается не только доброй народной традицией, но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее».

Шойгу обратился к каждому воину, что находится сейчас на передовой или боевом дежурстве: «Геройски выполняя боевые задачи по защите национальных интересов и безопасности России, вы встречаете наступающий Новый год вдали от своих родных, решая сложнейшие задачи в ходе специальной военной операции. Находясь на передовых рубежах и позициях, на боевом дежурстве и в удаленных районах мирового океана, вы сегодня защищаете не только великую историю России, но и её светлое будущее. За каждым из нас – Россия».

Глава военного ведомства обратился ко всем родным и близким наших воинов: «Тепло вашей любви, душевный свет и поддержка - самое главное для каждого военнослужащего, где бы он ни находился. Низкий поклон вам за это. В наступающем году хочу вам пожелать, богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей. И, конечно, чистого неба. Наша победа, как и Новый год - неотвратима».

Министр обороны РФ поблагодарил военнослужащих за мужество и героизм проявленные при выполнении воинского долга.

«Уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества, наполненный вашими бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом. Благодарю Вас всех за службу и верность присяге. Мы всегда будем помнить наших товарищей, пожертвовавших собой при выполнении боевых задач во имя спасения мирных людей от геноцида и насилия только за право говорить по-русски. Память о них будет жить в сердцах народов России вечно».

Глава российского военного ведомства поблагодарил в своем обращении медиков, работников оборонки и волонтеров. Всех тех, кто помогает создавать щит и меч нашего Отечества. В наступающем году Шойгу пожелал всем воинам богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и чистого неба!

«Наша Победа, как и Новый год – неотвратима!», - подчеркнул Сергей Шойгу.