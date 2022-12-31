Онищенко - о поручении Путина создать в Донбассе Центр комплексной реабилитации инвалидов: Это возрождение традиций Победы

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Григорьевич, хотел бы обратиться к вам, как к президенту Землячества донбассовцев в Столице и как к Герою Труда Донецкой Народной Республики и вообще - как к Онищенко. Президент Владимир Путин поручил создать в Донецке Центр комплексной реабилитации инвалидов. Вы часто там бываете - в том числе, в медицинских учреждениях. Какая работа уже сейчас проводится - для поддержки инвалидов?

- У медицины Донбасса есть на сей счет очень богатые традиции.

Это - шахтерский край: ну, вы знаете, что труд шахтеров очень опасный. В Донбассе был целый институт травматологии и ортопедии. А сегодня речь идет о чем?

- О боевых действиях, наверное… О тех, кто получил ранения и увечья.

- Речь, прежде всего, идет о том, что будет оказываться помощь тем воинам, тем героям, которые, не щадя зачастую и жизнь, и своего здоровья, борются с нацистами - за мир и независимость Донбасского края.

Это сходная, как бы по своей природе, помощь. С той, что оказывалась в мирное время пострадавшим шахтерам.

Тут тоже - и потерянные, и искалеченные конечности и так далее и так далее.

То есть, создание этого центра имеет очень хорошую традицию.

И - специалистов, которые, надеюсь, там в какой-то части еще сохранились.

Ну, и самое главное, что будут использоваться наиболее современные технологии, которые позволят нашим ребятам, в случае ранений, быстрее становиться в строй.

Или, по крайней мере, после реабилитации чувствовать себя полноценными людьми.

Так что, поручение президента - это очень своевременная, правильная и нужная сегодня мера.

Ну, и давайте еще проведем параллель с Великой Отечественной войной.

- Давайте…

- Вы знаете, такая притча есть, что Берлин брали раненные. Потому что среди тех, кто штурмовал Рейхстаг, находились бойцы - до 80%, которые и не раз, а некоторые по много раз, были ранены и возвращались в строй.

Так вот, в чем параллель? В том, что многих раненых бойцов сегодня можно будет вернуть в строй, чтобы они могли работать, жить, создавать семьи и возрождать ту былую трудовую славу Донбасса, который славился в советский период.

- Я девять раз там был с Иосифом Кобзоном, и мы постоянно посещали и госпиталя, и ожоговые центры. И он очень много оборудования, лекарств, медикаментов привозил туда, причем, помощь эта была - постоянная.

- Ну, да, но то, что сейчас поручено президентом, это будет принципиально новая ситуация.

Там оказывалась и оказывается первая, неотложная помощь - останавливалось кровотечение, накладывались повязки на сломанные кости…

А тут это будет системная работа - не только оказание медицинской помощи, но и реабилитации молодых воинов, чтобы они могли не просто жить, а - полнокровной жизнью.

- Спасибо вам огромное, Геннадий Григорьевич, и, пользуясь случаем, мы поздравляем вас, нашего любимого эксперта и героя, с наступающим Новым годом.

- Позвольте мне поздравить всех вас с наступающим Новым годом и особенно - своих земляков-донбассовцев, которые сейчас и в Москве, и - на политой кровью, прославленной трудовыми подвигами земле Донбасса.

Всем - мира, добра и, я уверен, что 2023 год будет поворотным в восстановлении Божьей и гражданской справедливости и Донбасс вернется к своему привычному труду во благо нашей страны.

- Спасибо огромное. Обнимаю вас. Счастливо!