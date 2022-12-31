Триумф российских врачей: пациент с четвертой степенью рака головы и шеи уехал отмечать Новый год

Впервые в России команда ученых и врачей Сеченовского университета провела уникальное лечение пациенту с неоперабельной плоскоклеточной карциномой головы и шеи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сеченовском университете впервые в России провели уникальную операцию. У пациента была тяжелая, четвертая степень рака головы и шеи, метастазы пошли в печень.

«Впервые в России команда ученых и врачей Сеченовского университета провела уникальное лечение пациенту с неоперабельной плоскоклеточной карциномой головы и шеи и метастазами в печени. Онкобольному сделали изолированную химиоперфузию печени. С помощью сложнейшего лечения врачи добились ремиссии: пациент с четвертой стадией рака уже восстановился и улетел домой отмечать Новый год», - говорится в сообщении университета.

Операция шла три часа. Особенно ценно, что удалось победить метастазы, а саму печень не задеть, она работает нормально.

Изолированная химиоперфузия печени – невероятно сложная процедура. Как рассказал журналистам доцент кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Вадим Черемисов, главное – сделать так, чтобы химические агенты, призванные поразить опухоль, не расползлись по организму и действовали бы только в районе самой опухоли. То есть удивительно точно достигали цели. Именно поэтому врачи говорят, что средство подвидится «таргетно» (от английского «таргет» - цель). А теперь представим, что вообще-то средство вводится в общий кровоток организма, и, конечно, кровь унесет ее куда угодно. Тем не менее, врачам удалось сделать так, чтобы кровь вынесла препарат как раз туда, куда нужно.

Но заслуга исследователей не только в том, что они это сделали. Они добились, что методика стала относительно легко воспроизводимой, и ею могут воспользоваться доктора в других учреждениях. Это невероятно важно, поскольку людям, которым отводят дни и месяцы, теперь могут прожить годы.

Точечная доставка препарата к нужному органу – вообще сильная сторона нашей медицины. В 2022 году, несмотря на то, что Россию пытались изолировать в том числе от мировой медицины, именно на этом направлении мы достигли серьезных успехов. И врачи из других стран кусают локти, тоже поучиться бы хотели. Доктора рассказывают: идет научный семинар в Сети, коллеги из Европы лица скрывают, но – сидят и слушают. Ну и хорошо.