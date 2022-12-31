Хочу на курорт, но останусь дома: Россияне рассказали о туристических планах на новогодние каникулы 2023

78% наших соотечественников останутся дома не только в новогоднюю ночь, но и на все зимние каникулы Фото: Shutterstock

Кто-то уже улетел в Таиланд, кто-то получает подарки Деда Мороза в Великом Устюге… А большинство россиян накрывают праздничный стол дома и изучают телепрограмму на ближайшие дни.

Как показал опрос на сайте KP.RU, 78% наших соотечественников останутся дома не только в новогоднюю ночь, но и на все зимние каникулы.

Те же результаты и у социологов ВЦИОМ: 80% россиян встретят 2023-й дома, ещё 6% собираются в гости и 3% на дачу.

Где - понятно, а вот с кем? 75% их тех, кто останется дома, отметят праздник с семьей, 13% с друзьями, а 7,2% будут слушать бой курантов в одиночестве. Так ответили участники опроса, проведённого сервисом планирования путешествий OneTwoTrip.

С длинными праздничными выходными вариантов больше. Две трети граждан (69%) проведут их в своём городе - и дома отдохнут, и погуляют, и посетят музеи, кинотеатры и торговые центры. Каждый четвертый при этом планирует поездку в другой город или село России (26%), пусть даже на пару дней. Самые популярные маршруты для новогодних вояжей - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан и Краснодарский край. Среди тех, кто планирует путешествовать, в основном молодежь 18-24 лет (36%) и россияне 35-44 лет (34%), поделились деталями во ВЦИОМ.

Впрочем, есть ещё одна красноречивая цифра. 85% участников опроса OneTwoTrip вообще-то считают новогодние праздники лучшим временем путешествий. Дома остаются вовсе не потому, что не хотят никуда ехать. Но реальность другая - либо денег не хватает, либо на работу надо выходить раньше, чем всей стране, либо это единственное время, чтоб заняться ремонтом.

ОПРОС KP.RU

Куда вы поедете на новогодние каникулы?

78% останусь дома

5% поеду за город

9% поеду к родственникам

3% поеду в соседний город

1% поеду в горы

1% поеду к морю

1% поеду за границу

2% пока не решил

В опросе приняли участие 14,4 тысячи человек.