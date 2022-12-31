Иван Ургант вернулся на экраны и зовет нас в страну Мульти-Пульти

В настоящий момент Ургант от эфира Первого канала отлучен, а новая сказка, по всей видимости, предназначалась именно для него Фото: Александр ГЛУЗ

Онлайн-кинотеатр KION опубликовал 31 декабря новогоднюю сказку «Происшествие в стране Мульти-Пульти», обещающую стать сенсацией в жанре «Новый год у телевизора». Это почти часовая метамодернистская видоверсия знаменитой в свое время грампластинки фирмы «Мелодия», вышедшей 40 лет назад - «Происшествие в стране Мульти-Пульти». В советском радиоспектакле в одном сюжете взаимодействуют персонажи из разных сказок. «С тех пор сказка ни разу не была экранизирована», - напоминает титр «Происшествия...».

Стилизованная под старый советский фильм, с подрагиванием пленки и царапинами на ней, экранизация сочетает в себе добрую иронию и теплую ностальгию по детству. Даже если бы не было заставки с надписью «Сказочный Ургант», фирменный почерк с головой выдает авторов — Ивана Урганта и его команду, в прошлые годы в похожей манере снимавших музыкальные новогодние фильмы для Первого канала, в которых ключевым сюжетным элементом была итальянская эстрада 70-80-х. В настоящий момент Ургант от эфира Первого канала отлучен, а новая сказка, по всей видимости, предназначалась именно для него.

В фильме снялись Ксения Раппопорт (Шапокляк), Александр Петров (Трус), Алексей Серебряков (Волк), Евгений Цыганов (Гена), Тимофей Трибунцев (Чебурашка), Виктория Исакова (Заяц), Данила Козловский (Балбес) и другие. Сам Иван Ургант сыграл Карлсона.

В предваряющих фильм коротких интервью артисты с самым серьезным видом рассуждают о своих персонажах - пародируя таким образом своих коллег, рассказывающих о своей работе с чрезмерным пафосом.

«Очень непростые жизненные обстоятельства у героя. С одной стороны, взлетев на огромную высоту, он опускается в силу обстоятельств буквально до земли, - говорит в своем монологе Ургант, заставляя воспринимать эти слова как относящиеся не к Карлсону, а, конечно, к нему самому. - Люди говорят: «он улетел, обещал вернуться. Куда я улетел? Может, я совсем не улетал. Почему я должен отчитываться? Ну, в смысле, не я, а мой персонаж».