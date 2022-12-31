«Какой год – так и отмечаем»: Собчак впервые в жизни встретит праздник в необычной для себя обстановке

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак поделилась с поклонниками планами на Новый год. Телеведущая призналась, что у нее совсем нет настроения отмечать праздник. Поэтому впервые в жизни она никуда не пойдет 31 декабря и выпьет шампанского под бой курантов дома с семьей.

«У меня в этом году - первый год, когда настроение „никуда не идти, ничего не делать“. Я буду дома с семьей, вообще без всех. В первый раз так отмечаю Новый год в жизни, честно говоря. Но, какой год, так и отмечаем», - рассказала Ксения в соцсетях.

Уходящий 2022 год действительно выдался для телеведущей сложным. Осенью многие решили, что Собчак навсегда покинула Россию. Телеведущая спешно уехала из Москвы 26 октября после того, как ее коммерческий директор Кирилл Суханов был арестован по делу о вымогательстве. Ксения в тот же день перешла пешком белорусско-литовскую границу. В Литву она въехала по израильскому паспорту. Ранее телеведущая отрицала, что у нее есть гражданство другой страны. Но, как выяснилось, в сентябре она получила паспорт Израиля. Телеведущая приехала назад в Россию только после того, как ее адвокаты уладили все вопросы и дали «добро» на возвращение.

Новый год Ксения впервые встретит в своем роскошном особняке, в который она заселилась совсем недавно. Фото: кадр видео.

Новый год Ксения будет впервые отмечать в своем новом доме. Особняк в поселке «Горки-8» она с любовью строила и отделывала целых четыре года. В результате, по самым скромным подсчетам, дом вместе с внутренним убранством обошелся телеведущей в 300 миллионов рублей (около 5 миллионов долларов). Показывая на своем YouTube-канале эксклюзивные интерьеры жилища, Ксения сделала неожиданное признание: она до сих пор остается в России, в том числе, из-за этого дома. Коттедж обошелся ей слишком дорого, и теперь Собчак просто жалко его бросать. Телеведущая призналась, что если бы она знала, как будут развиваться политические события в стране и в мире после февраля этого года, она ни за что не стала бы строить дом. Ксения предпочла бы вложить деньги в бизнес за границей.

«Зная меня, мы бы уже строили прекрасный бизнес где-нибудь в Сербии. Но история не имеет сослагательного наклонения, поэтому мы с криптовалютой, долларами США и акциями, мы тут, ребята», - пошутила Собчак.

Кроме дома Ксению удерживает в России и муж. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов недавно заявил, что не собирается эмигрировать, так как не видит в этом никакого смысла.

«Я устал не от работы. Я устал от вопроса - уедете из России? Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле», - написал Богомолов.

Телеведущая отметит праздник с семьей, в том числе с мужем Константином Богомоловым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

У Константина действительно нет причин уезжать из России. Режиссер любим зрителями, на его спектаклях всегда аншлаг. Накануне Нового года Богомолов подвел в соцсетях профессиональные итоги года и рассказал, что особо гордится финансовыми успехами своего театра.

«И я радуюсь не только творческим нашим победам, но и финансовым успехам - театр выправил за три года свое финансовое положение, мощно развивается, с нами сотрудничают ведущие бренды России, у нас крутые партнеры, и неуклонно растущие зарплаты - в частности, своими силами, на заработанные нами средства мы выплачиваем в декабре всем сотрудникам тринадцатую зарплату», - рассказал Константин Богомолов в соцсетях.