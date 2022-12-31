Умер бывший папа Бенедикт XVI Фото: REUTERS

Он родился 16 апреля 1927 года — в Великую Субботу, накануне католической Пасхи. И это предопределило его судьбу. А когда мальчику было пять, последовало ещё одно знамение. С пастырским визитом в его родной баварский городок прибыл сам кардинал-епископ Мюнхена. Набожные родители поставили маленького Йозефа вместе с другими детьми встречать высокого гостя с букетами цветов. Пышное одеяние священно-начальника настолько впечатлило мальчика, что тот воскликнул: «Однажды я тоже стану кардиналом!»

Затем в биографии Йозефа Ратцингера настал период, коим его попрекали всю оставшуюся жизнь. Дело было в нацистской Германии, и 14-летним подростком он вступил в «Гитлерюгенд» — молодёжную национал-социалистическую организацию. Был ли будущий папа убеждённым нацистом — или просто плыл в одной лодке со всеми, одураченный геббельсовской пропагандой (членство в «Гитлерюгенде» де-факто было обязательным)? Вопрос непростой.

Но известно, что в 1941 году один из двоюродных братьев Йозефа, больной синдромом Дауна, был умерщвлён в рамках нацистской программы по избавлению от якобы «неполноценных» людей. Так что вряд ли Ратцингер питал к гитлеровскому режиму тёплые чувства.

Шла Вторая мировая, и Йозефа мобилизовали прямо из духовной семинарии, сделали зенитчиком. Но его «боевые подвиги» в рядах рейха ограничились дезертирством из части ближе к концу войны. Пришедшие в Баварию американцы, однако, посадили парня в лагерь для военнопленных — но через пару месяцев выпустили. Попросту потому, что никаких военных преступлений за ним не числилось. Так что покойный Папа, дотянувший до 95 с половиной лет, был ещё и одним из немногих ныне живущих ветеранов Второй мировой — хотя и с неправильной стороны.

Но не будем забегать вперёд. Вскоре мечта стала исполняться — Йозеф Ратцингер пошёл «по духовной лестнице», одновременно занимаясь преподаванием философии и теологии в ведущих вузах Германии. Там он воочию наблюдал последствия увлечения студентов радикально-левыми идеями наподобие неомарксизма, вылившиеся в «молодёжные бунты 1968 года», «всемирную сексуальную революцию» и прочие потрясения. Будущий Понтифик пришёл к очевидному выводу: всё это — следствие отхода от традиционных ценностей, в том числе и внутри Католической церкви. Посему священник, некогда придерживавшийся либеральных взглядов, качнулся "вправо".

Его мечта осуществилась в 1977 году, когда в довольно молодом для данного сана возрасте, Йозеф был назначен архепископом Мюнхена и Фрайзена. Но то было лишь началом. В 1981 году новый папа Иоанн-Павел Второй назначил его префектом (главой) Священной конгрегации в защиту веры. Это по сути «ватиканский спецназ»; вероятно, вам больше скажет предыдущее, историческое название сего органа: Римская Инквизиция.

На данном посту Ратцингер запомнился директивой, запрещающей католическим священникам состоять в масонских ложах, борьбой с секс-домогательствами к малолетним в рядах церкви, а также противостояниям всевозможным либеральным течениям — наподобие рукоположения женщин в священники.

В 2005 году этот «ватиканский силовик» стал Папой, взяв имя Бенедикт XVI. Известно его высказывание той поры: «Боже, да минет меня чаша сия». Всё-таки быть главой церкви — тяжёлый ноша.

Став Понтификом, он выступал с позиций этакого «правого изоляционизма»: объявлял католическую церковь «единственно правильной», а, например, осенью 2006 года, выступая в немецком университете, нелицеприятно отозвался о Пророке Мухаммеде — что вызвало гнев мусульман по всему миру.

Известно также его высказывание о гей-союзах и тому подобных ЛГБТ-новациях: Папа называл их «псевдо-браками», в основе которых лежит «анархическая свобода, противостоящая настоящей свободе».

Само собой, такого рода «замшелые» взгляды вызвали сильное противодействие в либеральной среде, в том числе и внутри Ватикана. В 2013 году папа-консерватор был «добровольно-принудительно» отправлен в отставку (технически это было подано как «самостоятельное отречение от понтификата» — впервые с XV века). Якобы в связи с преклонным возрастом (85 лет на тот момент). Что не помешало ему спокойно прожить в монастыре и сохранять ясность ума ещё целое десятилетие.

Последние месяцы жизни Его Святейшества были отравлены многочисленными скандалами. Так, в январе 2022-го официальный «расследовательский доклад» установил, что в конце 1970-х, будучи мюнхенским архиепископом, Ратцингер «недостаточно адекватно» (т.е. недостаточно жёстко) отреагировал на по меньшей мере четыре случая секс-домогательств к пастве со стороны «подведомственного» ему священноначалия.

Были ли эти обвинения правдой — или очередным сведением счетов с неугодным экс-Папой? Теперь, наверное, это уже не столь важно. Он искренне пытался избавить церковь от греха, и если это не удалось — то это говорит о масштабе греха, а не о масштабе человека.