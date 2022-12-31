Путин обратился к россиянам в окружении военных: «Это был год судьбоносных и поворотных событий»

Президент России Владимир Путин Фото: Кадр видео

В этот раз Владимир Владимирович появился перед своими гражданами не на фоне башен Кремля, а в окружении военных. 18 человек, женщин и мужчин в камуфляже, плотной стеной стояли за президентом. Как после объяснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, это обращение было записано в штабе Южного военного округа.

— Уважаемые граждане России, дорогие друзья, - начал Путин. - Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества. Это был год, который многое расставил по местам. Четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия. Четко показал, что нет выше силы, чем любовь к родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему отечеству. Это был год судьбоносных и поворотных событий. Они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости. За это сегодня мы и сражаемся, защищаем наших людей на наших же исторических территориях. Вместе строим и созидаем. Главное — судьба России. Защита родины — наш священный долг перед предками и потомками. Уходящий год принес большие перемены и для нашей страны и для всего мира. Он был наполнен изменениями, тревогами и переживаниями. Но наш многонациональный народ, как это и было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников отечества. Наших солдат и офицеров…

Всего же речь длилась чуть больше 9-ти минут. В ней было (а для кого-то еще только будет) и о поддержке семей погибших «вместе будем поднимать детей » и про западные элиты, которые «годами лицемерно заверяли нас в своих мирных намерениях, в том числе и по решению тяжелейшего конфликта на Донбассе»). И многое другое. Закончил Владимир Владимирович лирически

- В любые времена, даже очень тяжелые, всегда отмечали наступление нового года. О был и остается для всех любимым праздником. Он обладает волшебным даром раскрывать в людях самые лучшие черты, умножать значимость традиционных семейных ценностей, энергию великодушия, щедрости и доверия. Встречая новый год все стараются порадовать близких, согреть их вниманием и душевным теплом. Друзья, сейчас самое подходящий момент оставить в прошлом обиды и недоразумения. И сказать самым дорогим и близким о своих нежных чувствах, о любви... Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности и сохраним нашу страну великой и независимой. Будем идти только вперед!»

Вот уже 21 год подряд россияне провожают последние минуты уходящего года под ободряющие и обобщающие итоги речи президента.

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