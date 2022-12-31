Настя Ивлеева вернулась к своему бывшему, который когда-то ее бросил

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Из пятидесяти претендентов на сердце красавицы победил 29-летний Алексей Зловедов. В финале Настя выбрала именно его. Пикантность ситуации заключается в том, что Алексей – ее бывший. Когда-то, еще до того, как Настя стала звездой соцсетей и популярным блогером, у них был бурный роман.

Алексей был тогда слишком молод и, как свойственно юности, сделал неправильный выбор. Он предпочел карьеру в модельном бизнесе, а не встречи с любимой под луной. Оставил Настю, уехал в Китай. Настя обиделась. Лёша потом горько жалел о своем решении и пытался вернуть отношения, но было поздно.

На кастинге Лёша признался, что до сих пор влюблен в Ивлееву. И попросил её дать ему еще один шанс.

Алексей боролся за Настино внимание. Вместе с другими участниками он доказывал ей свои чувства, устраивал свидания, удивлял поступками. В финале проекта Ивлеева выбирала между тремя молодыми людьми: своим бывшим возлюбленным Алексеем Зловедовым, мастером пикапа Андреем Кеча и Артемом Бутько, приехавшим на конкурс из Испании. С Андреем девушка простилась, не дожидаясь финальной церемонии, а Артем получил отказ на заключительном вечере.

Остался Алексей… Сердце красавицы растаяло.

«Как я этого долго ждал! У меня бы не было шансов пробить стену и дверь к Насте, если бы не этот проект. У меня в жизни не было ничего серьезнее. Получается, что я забрал сердце Ивлеевой. Я счастлив!», - сказал Алексей Зловедов, когда стало понятно, кто победитель проекта.

Настя откликнулась, она тоже счастлива.

«Как Леша отвечал на вопросы, как он реагировал на те или иные ситуации, как он проявлял себя, я поняла, что это искренне, - говорит Настя Ивлеева. Уж она-то Алексея хорошо знает. – И сегодня я не жалею о своем выборе, я счастлива! Никакое шоу не способно построить нормальные человеческие отношения. Главной приправой является реальная жизнь. А она происходит после проекта. Я хочу попробовать!».

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