В правительстве США внезапно рассказали, как Россия может обойти санкции

В 2023 году западные страны продолжат вводить ограничения против российских энергоносителей. Фото: REUTERS

СТРЕЛЬБА СЕБЕ В НОГУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С новым годом, с новыми санкциями!

В 2023 году западные страны продолжат вводить ограничения против российских энергоносителей. Начали они почти месяц назад с нефти. С 5 декабря 2022 года Евросоюз запретил сам себе покупать российскую нефть, которая поставляется по морю. Также 5 декабря страны Большой семерки (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония) и примкнувшие к ним Австралия и ЕС установили потолок цены на российскую нефть в $60 долларов за баррель https://www.kp.ru/daily/27479.5/4686971/. С того дня компаниям из этих стран запрещено:

- Покупать «черное золото» у России по цене выше $60 за баррель.

- Перевозить российскую нефть, которая продается дороже лимита.

- Проводить техобслуживание танкеров и страховать перевозки российской нефти, если она продается дороже лимита (даже в третьи страны).

ДИЗЕЛЬНЫЙ КРИЗИС

В феврале аналогичные правила заработают и для российских нефтепродуктов. Это бензин, керосин, мазут, дизельное топливо и т. д. Потолок цен для них пока не озвучен. Но одно уже ясно точно: с 5 февраля страны ЕС прекратят покупать российские нефтепродукты, которые поставляются по морю.

Поэтому и западные страны, и Россия начинают готовиться к ограничениям заранее.

Во-первых, по данным американского агентства Bloomberg, перед вступлением в силу европейского эмбарго Россия планирует увеличить поставки нефтепродуктов по морю. Как пишет агентство, в январе отгрузки дизеля в российских портах Черного и Балтийского морей может вырасти на 8%.

А во-вторых, аккурат перед Новым годом американский Минфин опубликовал предварительную инструкцию по применению санкций на российские нефтепродукты. И пояснил, что если нефтепродукты подвергнутся «глубокой переработке» за пределами России, то они уже не попадают под ограничения. Глубокая переработка – это, например, производство керосина или той же солярки.

Не стоит обольщаться: американцы не о российских экспортерах заботятся. А о своих европейских партнерах, и так уже измученных санкциями против РФ. Дело в том, что эмбарго на российские нефтепродукты может стать для Европы очень серьезным ударом. Больше половины дизельного топлива поступает в ЕС как раз из России.

- Евросоюз пытается нарастить поставки дизеля из США и Ближнего Востока. Но рост стоимости неизбежен. Есть риск, что резкое удорожание дизельного топлива увеличит инфляцию и затормозит развитие экономики Евросоюза, - пишет главная экономическая газета Японии Nihon Keizai Shimbun.

Поэтому США и решили ослабить санкции против Евросоюза… Ой, простите, против нашей страны. Так что если дизтопливо из России привезут в условную Индию, «глубоко переработают» в новое топливо и отправят в Германию, то это вполне допустимо. Или, кстати, можно отправить горючее не в условную Индию, а во вполне конкретную Хорватию или Болгарию. Для этих двух стран Евросоюза сделано исключение: хорваты смогут получать российскую нефть и нефтепродукты по морю до конца 2023 года, болгары – до конца 2024 года.

Похоже, мы знаем, в каких странах ЕС скоро начнут активно строить нефтеперерабатывающие заводы...