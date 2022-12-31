Эдуард Артемьев не успел получить свою Звезду Героя Труда...

Композитор Эдуард Артемьев. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Всего месяц назад, 30 ноября, Эдуард отметил 85-летие. Ему было присвоено звание Героя Труда России. А 3 декабря в Государственном Кремлевском дворце прошел юбилейный гала-концерт «Кинотеатр Эдуарда Артемьева», собравший под 6 тысяч зрителей. Концерт открывал друг композитора - режиссер Никита Михалков, музыку ко многим фильмам которого написал Артемьев. Михалков сказал: «Все, к чему прикасается Артемьев, становится великим произведением». И эти слова были совершенно справедливы.

Ведущими вечера были Вадим и Игорь Верники. На большом экране демонстрировали кадры из кинофильмов, музыку к которым сочинил композитор. Эдуард Артемьев вышел на сцену и слушал со зрителями концерт, на котором выступали Лариса Долина, Дима Билан, Shaman… Много было людей, очень много.

А через день после праздника, 5 декабря, он попал в больницу с ковидом. Как раз в Москве бушевали вирусные инфекции. В больнице Эдуард Николаевич пролежал больше 3-х недель. Как осложнение после ковида началось воспаление легких, лечение антибиотиками, что повлияло на весь организм. И он не выдержал, сломался, хотя ковид удалось победить, но не его осложнения…

Свою Звезду Героя Труда Эдуард Николаевич не успел получить. Когда шло награждение в Кремле, он находился в больнице. После новогодних праздников за наградой поедет его сын – Артемий Эдуардович.

Эдуард Артемьев скончался 29 декабря. 31 декабря его похоронили на Ваганьковском кладбище вместе с женой и его родителями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названа причина смерти Эдуарда Артемьева, легендарного композитора

Причиной смерти композитора Эдуарда Артемьева стали осложнения от бактериальной пневмонии (подробнее)

Перед смертью успел закончить свой реквием: Последняя мечта и последнее обращение к Богу Эдуарда Артемьева

Композитор Эдуард Артемьев перед смертью успел закончить свой реквием, который писал всю жизнь (подробнее)

Эдуард Артемьев: Я точно знаю, что Господь создает нас не для смерти

Автор саундтреков к фильмам Тарковского и Михалкова рассказал о своем мистическом опыте (подробнее)