Похудевшая Лолита показала наряд, в котором соблазнила нового бойфренда

Певица Лолита Милявская Фото: Михаил ФРОЛОВ

По давней традиции журнал VOICE накануне праздников представляет новогодний музыкальный фильм.

В этом году автором сценария, режиссёром и креативным продюсером киномюзикла стал Алексей Воробьев.

Одну из главных ролей в фильме сыграла Лолита Милявская. На премьеру картины артистка пришла в кожаной юбке с высоким разрезом, который обнажил ее стройные ноги. Юбка оказалась весьма прочной, поскольку Лолита сделала попытку показать репортерам шпагат.

- Не поверите, юбка 98 года, лежит у меня со времен дуэта «Академия»,-рассказала kp.ru Лолита Милявская.-А вспомнила я про ее совершенно случайно, когда собиралась на свидание. Мой друг посоветовал ее надеть. Мол, она сексуальная. И совет был верный. Мужчина мой был в восторге от наряда. Я вообще могу сказать, что именно сейчас, в свои 59 лет встретила классного и достойного мужика. Такой счастливой я была только в начале «нулевых». Счастливой, как женщина. Есть все-таки у нас настоящие мужчины,-поделилась сияющая Лолита.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Артистка, в свою очередь, объясняя свою нынешнюю стройность призналась-это своевременная помощь эндокринолога.

- Как я похудела? К эндокринологу записалась, сдала анализы. Плюс я уже последние 25 лет ем один раз в день. Я не кокетничаю. Ничего в питании не меняла,-говорит kp.ru Лолита Милявская. -В доме нет весов. Не взвешиваюсь, не обращаю на это внимания, по-прежнему не засоряю свой мозг именно тем, что ой, ребята, я худею!

Не занимайтесь ерундой. Если вы худеете, то это видно по вещам. По объему. Не надо стараться… Будет очень глупо, если я в 59 лет захочу «90-60-90». Повиснет кожа, я не буду выдерживать те нагрузки, которые не всякая молодежь выдерживает. Никого не призываю ни к чему. Поломалось в организме? Все имеет причинно-следственную связь. Если вы будете заниматься худением ряди худения, у вас ничего не получится. У вас произойдет худение на каких-нибудь дурацких таблетках, диетологах, которые ни черта в этом, на самом деле, не понимают. Либо вы пройдете полное обследование. Вам выдадут вердикт и скажут, что надо чинить.

- С возрастом весь ливер замедляется. И ни один из нас не сможет остановить этот период вспять,-считает певица.