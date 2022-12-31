Фаина Раневская восхищалась Василием Ливановым и называла его "шалунишкой"

Фрекен Бок в мультфильме озвучивала Фаина Раневская, а Карлсона - Василий Ливанов Фото: кадр из фильма

Настолько герои мультфильма про Малыша и Карлсона, который живет на крыше, всем полюбились, что мы постоянно их цитируем, даже не замечая того: «Пустяки, дело житейское». «Спокойствие, только спокойствие!». Или в разговор с подругами: «А я сошла с ума, какая досада!»…

Режиссером анимационного фильма по мотивам сказки шведской писательницы Астрид Линдгрен был Борис Степанцев (он – автор многих прекрасных рисованных советских мультиков).

Ну а образ главного героя придумал художник-мультипликатор и иллюстратор Анатолий Савченко. Он рисовал Мойдодыра, Петю и Красную Шапочку, Вовку в Тридевятом царстве и блудного попугая Кешу.

После создания эскизов начался подбор подходящих для озвучивания артистов. Борис Степанцев сбился с ног в поисках фактурного голоса для главного героя. Он пробовал на Карлсона ведущих мхатовцев Михаила Яншина, Алексея Грибова, у которых были сочные, характерные голоса. Но не подошли. Степанцев находился в полной растерянности, как вдруг помог случай...

На киностудии «Союзмультфильм» в то время работал режиссером-постановщиком актер Василий Ливанов. Он прекрасно рисовал (окончил Московскую художественную школу при Академии художеств СССР). У Ливанова - запоминающийся тембр голоса с узнаваемой хрипотцой, которую он приобрел на съемках фильма «Неотправленное письмо», когда озвучивал натурные зимние сцены на 40-градусном морозе и сорвал голос, пытаясь перекричать ветер. Эту колоритную осиплость много раз использовали в мультипликации.

Голосом Ливанова говорят Удав из «38 попугаев», крокодил Гена, дядюшка Ау, Громозека из «Тайны Третьей планеты»…

Работая на «Союзмультфильме», Василий Ливанов часто заходил в соседнюю студию к своим приятелям Савченко и Степанцеву, чтобы сыграть с ними партию в шахматы. Степанцев пожаловался другу, что не может найти «своего» Карлсона. И Ливанов предложил: «Давай я попробую!» Он посмотрел рисунки. И как художник сразу уловил сходство между нарисованным неугомонным человечком с пропеллером и режиссером Григорием Рошалем. Тот был в меру упитанный и тоже «в расцвете сил».

Рошаль был знаменит добродушным, но взрывным характером. Великий режиссер-мультипликатор Фёдор Хитрук в своем знаменитом мультике «Фильм, фильм, фильм!» изобразил Рошаля в образе импульсивного, всклокоченного кинорежиссёра, внутри которого как будто бы работает моторчик, поэтому он все время бегает туда-сюда, хватается за сердце и падает в обморок. Ливанов решил спародировать его голос. Записали в тонстудии - всем понравилось. Кстати, когда Рошаль посмотрел мультфильм, он тоже был в восторге. И даже прислал Ливанову поздравительную телеграмму от «Рошаля, который живет на крыше».

Карлсон, оживший благодаря Василию Ливанову, понравился не только миллиону советских зрителей, но и писательнице Астрид Линдгрен. Она была настолько очарована им, что попросила о личной встрече с Василием Борисовичем.

Озвучивать Малыша без колебаний доверили Кларе Румяновой. Её голосом говорит половина героев советских мультиков. А вот с Фрекен Бок, которая появилась в продолжении фильма, пришлось повозиться.

Борис Степанцев с самого начала видел в этой роли Фаину Раневскую. С неё была срисована строгая домоправительница. Но Раневская отказывалась. Ей не понравился ни персонаж, ни заметное сходство: «Неужели я такая страшная?». К тому же она никогда раньше не работала в мультипликации.

Но когда посмотрела первую серию «Малыша и Карлсона» пришла в восторг и согласилась.

На записи Раневская отодвинула режиссера в сторону: «Мне карманный Немирович-Данченко не нужен! Идите вот туда…»… Отправила его в звукооператорскую рубку, а могла бы с её характером и подальше. За творческим процессом режиссер наблюдал из-за стекла.

Фаина Георгиевна была очень доброжелательна к Василию Ливанова. И с ходу спросила: «Это вы сами придумали «день варенья»?» - Василий Борисович не стал отрицать. - «Я сразу поняла – импровизация. Шалунишка…» В этом талантливом дуэте родились и другие импровизации. Режиссер Степанцев кое-что изменил в привычках героев. Например, в мультике Карлсон обожает варенье. В книге его любимое блюдо — мясные тефтельки и торт со взбитыми сливками.

Подобные авторские вольности безобидны в отличие от других выдумок и мифов, окружавших фильм. По одной из версий, прототипом Карлсона был Герман Геринг, рейхсминистр авиации фашисткой Германии. Согласно этому мифу знакомство Астрид Линдгрен и Геринга произошло в 20-е годы прошлого века. Они могли познакомиться на одном из авиашоу в Швеции. Моторчик за спиной у Карлсона намек на род деятельности Геринга. Во время Первой мировой он был летчиком-асом, обладавшим харизмой и неплохим аппетитом. И вполне мог произвести впечатление на юную Астрид. Якобы в молодые годы писательница увлеклась идеями национал-социалистической партии Швеции.

Но эту версию решительно опроверг директор центра Линдгрен. Во-первых, писательница не была знакома с Герингом. Во-вторых, никогда не состояла в национал-социалистической партии.