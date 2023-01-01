«Если там не потушить пожар, полыхнет вся Россия»: мама Тутты Ларсен объяснила, почему помогает Донбассу

Джефри Монсон и Сергей Петров- ветеран боевых действий ДНР, до войны тренер по боксу донецких детей. Фото: Предоставлено "КП"

С 2014 она неустанно помогала Донбассу. 50 битком забитых 20-тонных фур гуманитарной помощи она лично собрала и отправила в охваченные огнем города Донецкой и Луганской народных республик. Только вдумайтесь в эту цифру: 1 000 000 (МИЛЛИОН!!) килограмм еды, подгузников, мебели, игрушек, медикаментов, одежды, конфет, обогревателей, воды, носилок…

ПОМОГЛИ ОДНИМ, ДРУГИМ, И ЗАКРУТИЛОСЬ

- Мне очень некогда сейчас, вы извините, - ответил мне по телефону бодрый, женский голос, когда я напрашивалась к Елене на интервью. - У меня из Донецка приезжают 20 подростков по нашей программе «Счастливые каникулы». Мне надо все организовать. Очень некогда сейчас, правда.

Но я все же набралась смелости и втиснулась в ее плотный график.

- Заходите, чай будете? - открывает она мне дверь своей скромной квартирки и продолжает с кем-то разговаривать по телефону. По-английски. - Извините, это моя подруга из Германии Лиaне Килинч, она возглавляет антифашистскую организацию и с 2014 года помогает нам помогать Донбассу. Мы больше 700 детей смогли вывезти из-под обстрелов на отдых и реабилитацию по этой программе. А сейчас за эту поддержку на Лиану заведено несколько уголовных дел. По тому закону, который Шольц (канцлер Германии, - ред.) принял. Сало донецкое будете?

Елена Михайловна - сама дончанка. Так что все эти топонимы из фронтовых сводок - Макеевка, Пески, Волноваха - для нее не пустой звук. Она родилась в Горловке, окончила школу в Макеевке, жила и работала в Донецке.

- Я тоже в прошлом журналист, один из самых успешных в свое время. Выиграла грант и должна была ехать в Питсбург работать. Но планы пришлось поменять, надо было спасать дочь, которая жила в Москве. Она потеряла и мужа и ребенка.

Дочь Елены Михайловны - известная в России теле- и радио- ведущая, кумир «поколения Пепси» - Тутта Ларсен.

- А гуманитаркой вы тоже случайно занялись?

- В 2014-м меня попросили помочь пяти раненным ополченцам в Ростовском госпитале. Мы с Таней (дочкой, - ред.) собрали сумки с помощью. Потом помогли еще нескольким. Потом беженцам. И пошло - поехало.

И вот Елена Романенко уже 8 лет возглавляет волонтерскую группу «Москва-Донбасс», член правления общественной организации «Землячество Донбассовцев». И это лишь верхушка айсберга. Есть еще и гуманитарные конвои, и «Счастливые каникулы», и проект духовной помощи «Нерушимая стена» Донбассу, помощь раненым, семьям, участникам спецоперации… Телефон в руках у Елены Михайловны не замолкает ни на секунду.

«Счастливые каникулы» для детей из Донбасса. Фото: Предоставлено "КП"

ЭТО ВСЕ ЛЮДИ

- Давайте про гуманиратку. Кто вам помогает?

- Ой, да все! Вокруг столько прекрасных людей. Простые. Никакие не олигархи. Вот моя опора! - вздыхает Елена. - Вот тебе пример: раненном бойцу из ДНР понадобился переносной аппарат ИВЛ - иначе был бы прикован к постели. Благотворительный фонд купил такой аппарат. Спасли бойца и семью. Или совсем недавно: наши добровольцы - мотострелки из ЛНР написали, что им нужно трансмиссионное масло для БМП. Кинула клич - за день мне нашли 2 бочки, отправили! И рации, и коптеры, и берцы, и теплое белье, и спальники, и маскхалаты…. Все это простые люди везут, несут, присылают….

И так Елена добрых полчаса рассказывала, как подружилась с Курским центром протезирования и там двух раненых за время СВО дончан уже поставили на ноги. Третий на подходе. Как одна швея передала 15 костюмов Деда Мороза к празднику.

- Ой, да что я рассказываю? Давай я тебя сейчас со своими лично познакомлю, - неожиданно выдала мне она и достала телефон.

На том конце мгновенный ответ:

- Елена Михайловна, родная! Как вы? Я только хотела вам звонить, да вот полночь уже… У меня для тебя есть 10 рулонов пленки - окна разбитые «конопатить».

- Ирочка, спасибо. Но у нас на складе места уже нет, так что вези на второй - в Алтуфьево.

Ирочка - это Ирина Туз, учредитель крошечной фирмы из 4-х сотрудников.

- Мы начали сотрудничать еще до начала спецоперации. Они уже столько всего передали для Донбасса: генераторы, пленку, носилки, медикаменты, свечи, тушенку.

- Это, Ира, вы на свои деньги? - вклиниваюсь я в разговор.

- Да, мы с сотрудниками скидываемся. Просто не можем оставаться в стороне.

Все эти 8 лет волонтеры группы «Москва - Донбасс» привозят детей отдохнуть и погулять в Москву. Помогает (финансово) немецкая антифашистская организация «Мост мира — помощь жертвам войны» и ее руководитель Лиане Килинч.

«Я ФИГЕЮ С ЭТИХ РУССКИХ»

Следующий звонок Павлу Павлецову. Он закупил и отправляет 10 поддонов воды.

- Вода - там дефицит. Все же трубопроводы перебиты, - объясняет Елена Михайловна. - Алло, Павел? Поговори с журналистом...

Павел оказался тренером из Екатеринбурга:

- Работаю в проекте «Адаптивное тхэквондо», тренеруем детей с ментальными нарушениями.

Следующий номер - на связи город Владимир и фармацевт Татьяна.

- Танечка с мужем с 2017 года отправляет детям ящиками сладкие подарки, - объясняет мне Елена.

- А почему вы вдруг решили этим заниматься? - спрашиваю у фармацевта.

- Мы с мужем ехали на поезде из Крыма. И встретили плачущих женщин — беженцев с детьми. Так и началось. Сначала мы сами пытались помощь переправить в Донецк, потом нам подсказали, что есть такая Елена Михайловна и «Москва - Донбасс».

- Я фигею с этих русских, - расплывается в улыбке Елена Михайловна. - Такие люди!

И набирает еще один номер:

- Я дочь военного, жена военного и бабушка будущего военного, - объясняет на том стороне провода Нина Миткевич. - У нас в семье семь поколений военных. Конечно, мы не могли остаться в стороне.

Нина смогла собрать денег на закупку 16 коробок с медикаментами. А ее внук-суворовец помогает с погрузкой.

Пятьдесят груженых под завязку фур с гуманитарными грузами уехало из Москвы в Донецк с 2014-го года.

МАЛЕНЬКИЕ ВИНТИКИ

- Ой, наши погрузки и отправки - это целое событие. Радостное. Я только брошу клич, как разом все наши активисты-мужчины бросают футболы, рыбалки. - Рассказывает Романенко. - А потом как загрузим да отправим очередной двадцатитонник – накрываем поляну, сидим, общаемся душевно.

На часах уже за полночь, а мы все звоним и звоним. И каждый из записной книжки Елены Михайловны тут же отвечал. Сразу. Моментально. С первого гудка. А любой оразговор начинался так: «Что надо? Я готов! Здравствуйте Елена Михайловна».

- Надо с журналистом поговорить, Никон. Расскажи, что ты делаешь в «Москва - Донбасс»? - просит Романенко очередного нашего «абонента».

- Да я маленький винтик, - смутился режиссер Никон Сенин.

- Давай не скромничай, рассказывай… - И сама продолжает за него. - Никон с друзьями много чего собрали и передали на Донбасс. Вот из последнего — 56 пар берцев, медикаменты. Еще одежду и обувь в госпиталь (раненых привозят в окровавленной, разорванной одежде).

- Никон, а кто эти «вы»? Ваши друзья, товарищи? - обращаюсь я уже к нему.

- Да, знакомые и знакомые знакомых. Многие хотят помочь, но стесняются или не знают через кого. А тут Елена Михайловна и ее «Москва — Донбасс». Все надежно и точно про адресу отправляется.

- Донбасс сейчас - это форпост России. Если там не потушить пожар, полыхнет вся Россия, это все понимают, - вступает в разговор Романенко. - Вот на таких патриотах, как Никон, наша добровольческая работа и держится.

Суворовец на погрузке гуманитарки.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Андрей Мошков — лидер общественного движения «Гражданский союз» поселения Сосенское - тоже волонтер «Москва — Донбасс». Так-то он глава семьи, добытчик, работает в сфере торговли. А «волонтерит» в свободное время.

- Андрей первым начал нам привозить - задолго до спеоцперации - письма ребят из московских школ на Донбасс.

- Наши сборы в школах очень трогательные, - подтверждает Андрей. - А главное, что всегда с Донбасса приходит ответ. И фотоотчеты, и видеоприветы и письма. Обратная связь - она очень важна, понимаете?

Елена Михайловна Романенко и Иосиф Кобзон. Долгие годы председателем «Землячества Донбассовцев» был Иосиф Кобзон.

«МАМА - ЭТО БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ДОБРА»

- А где вы эти тонны грузов собираете и храните? Дома явно места для этого нет.

- Нам дали склады. В Реутове предприниматель Юрий Логинов помог. А еще у нас склад в Алтуфьево - братья армяне дали помещение. Место за эти годы стало «намоленное». Туда несут, несут и несут люди помощь. Вот, пожалуйста, девочки-москвички принесли несколько больших коробок сигарет для солдат. Парень - зовут Эрик - притащил три пакета одежды для бойцов. Бабушки со всех окрестных домов вяжут носки и шапки. Давай позвоним моей помощнице Сауле Ивановой, она у нас на этом складе дежурит.

- Я как пришла на этот склад, так сразу душой и прикипела, - уже через секунду слышу голос Сауле в трубке. - Конечно из-за Елены Михайловны. Мне общение с ней напомнило знаете что, как-будто я у бабушки дома в детстве оказалась.

Так же прикипели к «Москва - Донбасс» и многодетные мамы района Алтуфьево Тамара Карпенко и Ольга Бельцева. У них на двоих больше 10 детей. Женщины, давно объединенные в общественную организацию многодетных матерей, собирали гуманитарку для российской глубинки. А как узнали про «Москву — Донбасс» тут же начали совместно работать.

- Дочь моя шутит: «Наша мама, как бермудский треугольник затягивает всех», - смеется Романенко. - Девчонки многодетные мои собрали и передали знаете сколько всего? И детские вещи, и смеси, которых в Донецке страшный дефицит. А еще противопролежневые матрасы, инвалидные коляски, санитарные кресла. Да они даже горшки детские догадались купить!

С любовью называет Романенко имя москвички Соломат (она просила ее фамилию не публиковать.

- Я нашла Соломат и ее группу «MOMMIZ» в интернете случайно. Попросила помочь детям Донбасса. Они сразу откликнулись. Соломат по возрасту - мне дочь, но так многому меня научила. И как общаться с людьми, и как ставить цели и задачи. В ее доме даже консьержи в сборе помощи участвуют.

Юля и Жанна , координаторы волонтерской группы в ЛДНП везут помощь на освобождённые территории Донбасса в сопровождении военнослужащих УНМ ДНР.

ДОНБАСС НА ПРОВОДЕ

Уже глубоко за полночь мы дозвонились до самого Донецка. Там у Елены Михайловны есть помощницы. Две из них — координатор группы в ЛДНР Юлия Гончарова и волонтер Наташа Филиппова.

- Ну как вы там? - интересуюсь я.

- Бомбят. Детей на улицу не выпускаю уже несколько дней, сама езжу, да, - рассказывает Наталья. - Молюсь перед тем, как выйти из дома, моюсь когда возвращаюсь. А между этим, развожу гуманитарку. Старики же вообще не выходят из домов, им надо еды привезти. Воду развожу, детские игрушки, как им радуются, вы бы видели. Да не только в одежде и еде дело. Солдаты, например, всегда первым делом берут письма детей, читают, плачут. Это так важно для них. Нельзя останавливаться.

Донбасскому крылу для развоза помощи группа «Донецк. Помощь» подарила небольшой микроавтобус. На нем и носятся девчонки между городами и поселками с утра до ночи.

- Страшно, да, - говорит Юля Гончарова. - Помимо того, что машина — это сама по себе при обстреле цель, так еще и на мину эту лепесток можно напороться. А что делать? Работать надо! На складе нашем нет ни света, ни тепла уже давно. Мы с Наташкой как шахтеры с лампочками на голове лазаем…

- А почему вы не уезжаете из Донецка?

- Я вам больше скажу, я сюда вернулась из Крыма в 2014 и никуда не поеду. Это мой дом, мой город. Если мы все уедем, то получается бросили его? У меня тут в съемной квартире вон сколько цветов, смотрите, - она ходит по квартире с телефоном, показывает свое зеленое хозяйство. - Попугай вот прибился, залетел в окно, спасаясь от взрывов. Нет, я отсюда никуда.

Елена Михайловна Романенкои представитель армянской диаспоры Москвы Аркадий Тумасов. Благодаря ему у волонтёрской группы «Москва - Донбасс есть склад на Алтуфьевском шоссе в Москве. Фото: Предоставлено "КП"

ПОСЛАННИЦА РОССИИ

Елену Михайловну Романенко, ее девчонок и их помощь из России, из Москвы знает весь Донбасс. Потому что помощь эта не прекращалась даже тогда, когда казалось, что всем уже надоели эти разговоры про «бедный Донбасс».

- Знаешь, Дин, ведь меня никто никогда не уполномочивал представлять Россию. И вообще в наших волонтерских конвоях, акциях и мероприятиях нет ни копейки государственных денег. Но люди в Донбассе меня всегда воспринимали, как посланницу из России. И всегда говорили: «Спасибо вам за гречку, конечно, за конфеты, памперсы. Но больше всего спасибо, что вы нас не бросили, не забыли».

P.S. Я еле выпросила у Елены Михайловны показать мне ее награды. Все эти сотни грамот и писем от простых семей. А еще - «Человек года 2016». Орден «Святитель Николая Чудотворца», орден «За милосердие и благотворительность», золотая звезда героя волонтерского и общественного труда, знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республики», орден «Дружбы» третьей степени. А еще на въезде в ДНР, в районе Иловайского котла стоит памятник Белому Камазу от благодарных жителей Донбасса за помощь в труднейшие времена…. И на этом памятнике на гранитной доске вписано название группы «Москва-Донбасс» и имя ее руководителя - Елены Романенко.

P.P.S. Женщины не любят, когда называют из возраст. Но я все же возьму на себя смелость и скажу - Елене Михайловне - 72!