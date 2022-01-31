Лайма Вайкуле после химиотерапии надела парик и стала копией Пугачевой

Лайма Вайкуле. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лайма Вайкуле борется с рецидивом рака груди. Недавно 68-летняя артистка прошла курс химиотерапии, из-за которой у нее, видимо, начались проблемы с волосами. До недавнего времени певица ходила с короткой стрижкой или в платке, но теперь решила носить парик. Причем прическу выбрала необычную – копну белокурых волос. С ними она стала очень напоминать свою подругу Аллу Пугачеву.

Несмотря на тяжелую болезнь, Лайма продолжает время от времени выступать. В таком виде Вайкуле появилась на новогоднем концерте. Видеороликом ее выступления поделился в соцсетях один из зрителей. В видео артистка поет в длинном золотистом платье и в светлом парике.

Лайма Вайкуле надела белокурый парик. Фото: кадр видео.

Недавно певица сделала в соцсетях заявление, шокировавшее даже ее самых преданных поклонников. Вайкуле вступилась за Пугачеву, которую назвала кормилицей России, а себя - всего Советского Союза. Это утверждение, явно не соответствующее действительности, многих просто рассмешило.

«Человек кормил весь Советский Союз, а сейчас не может прокормить одну маленькую нищую Латвию. Как так происходит? – задался вопросом журналист Михаил Шахназаров. - Умственная деятельность, Лайма, это не ваше».

Похожую прическу носит Алла Пугачева. Фото: соцсети.

Заявление прибалтийской звезды прокомментировала и Маргарита Симоньян. «Согласно словам Лаймы Вайкуле, она содержала весь СССР, а Пугачева - только Россию. Девочки, не подеритесь», - пошутила глава RT.

А дочь еще одной суперзвезды советской эпохи Эдиты Пьехи Илона Броневицкая и вовсе назвала утверждение Вайкуле абсурдом.

«Конечно, никто из артистов, певцов, музыкантов не мог содержать страну, тем более такую огромную как Советский Союз или Россия. Это абсурд! Эдита так никогда бы не сказала. Да, в СССР львиная часть доходов уходила государству через „Ленконцерт“, „Москонцерт“, „Госконцерт“, филармонию… Но эти организации обеспечивали артистов всем! Это был аналог продюсерских компаний», - рассказала наследница народной артистки.

Многие уверены, что Вайкуле просто не может пережить потерю огромной аудитории. В России она зарабатывала большие средства. За выступление на корпоративе артистка брала гонорар от 50 тысяч евро (около четырех миллионов рублей). Теперь же, за концерт в Латвии Лайма запрашивает гораздо меньше, поскольку такие деньги ей там не готовы платить.