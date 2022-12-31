Вернувшийся из украинского плена: "Поднажмите чуть-чуть, кропалик остался, работайте братья!"

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих
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Вечером 31 декабря на аэродроме Чкаловский встречали освобожденных российских военнослужащих.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - прокомментировали в Минобороны России.
Всех доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
«Освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - прокомментировали в Минобороны России.
- Поклон огромный всем, кто нас освобождал, благодарим за это всю Россию, Министерство обороны, президента, всех с праздником, - сказал один из воинов по имени Александр.
На груди всех бойцов георгиевские ленточки. Нечеловеческую усталость выдают глаза.
- Мужики поднажмите чуть-чуть, кропалик остался, работайте братья, - обратился к оставшимся на передовой воинам вернувшийся из украинского плена военнослужащий Сергей.