Вернувшийся из украинского плена: "Поднажмите чуть-чуть, кропалик остался, работайте братья!"

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих Фото: Кадр видео

Вечером 31 декабря на аэродроме Чкаловский встречали освобожденных российских военнослужащих.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - прокомментировали в Минобороны России.

Всех доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

«Освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - прокомментировали в Минобороны России.

- Поклон огромный всем, кто нас освобождал, благодарим за это всю Россию, Министерство обороны, президента, всех с праздником, - сказал один из воинов по имени Александр.

На груди всех бойцов георгиевские ленточки. Нечеловеческую усталость выдают глаза.

- Мужики поднажмите чуть-чуть, кропалик остался, работайте братья, - обратился к оставшимся на передовой воинам вернувшийся из украинского плена военнослужащий Сергей.