В Испании узнали о подаренной Россией новогодней традиции

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Испанские СМИ рассказали, что обычай ставить в доме на Новый год ель и украшать ее, знать Мадрида переняла в XIX веке от русской княжны Софьи Трубецкой. До этого подобной традиции в Испании не существовало.

Софья Трубецкая была замужем за Хосе Осорио и Сильва, могущественным маркизом Альканьесом, двоюродным братом императрицы Евгении, и являлась одной из самых влиятельных дам в высшем обществе Мадрида. По словам современников, она была красивой, элегантной и умной женщиной.

Софья Трубецкая, портрет кисти Ф. Винтерхальтера (1863 г.)

Если Трубецкая надевала какую-то шляпку, весь Мадрид сбивался с ног в поисках подобной, а если она носила мантилью – мантилья становилась самым популярным аксессуаром. Одним словом, княжна была законодательницей мод испанской столицы.

Немудрено, что когда во дворце ее мужа появилась наряженная ель, обычай был подхвачен вначале в высшем свете, а затем и простыми горожанами.

Принято считать, что Софья Трубецкая – внебрачная дочь российского императора Николая I, который насильно обвенчал князя Сергея Трубецкого и свою любовницу Екатерину Мусину-Пушкину, которая была на довольно большом сроке беременности.

Так или иначе, но Софья Трубецкая выросла в доме, где празднование Нового года и украшение ели было традицией и, выйдя замуж, она в своей новой семье ввела тот же обычай.