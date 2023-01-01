В Британии резко выросла поддержка идеи лишения Гарри и Меган всех титулов

Гарри и Меган сами вынесли сор из избы и рассказали о своих трудностях прессе, британцам это не понравилось. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании сразу после выхода в свет документального сериала о герцогах Сассекских на Netflix резко возросло число тех, кто считает, что Гарри и его жену нужно лишить всех титулов: доля подданных короля, ратующих за это, возросла до рекордных 44%.

Если это произойдет, то, пожалуй, сильнее всего пострадает самолюбие Меган Маркл. Ведь выйти замуж за принца мечтает каждая девочка. Однако история ее любви с принцем Гарри не так уж и радужна…

Брак для бывшей актрисы с принцем стал настоящим испытанием. Казалось, что свадьба Гарри и Меган была желанной для всех членов династии Виндзоров. Они с теплом приняли невесту в свою семью. К алтарю Меган вёл тогда еще принц Чарльз. Покойная королева Елизавета II была милой бабушкой, которая в невестке души не чаяла.

Но через потом всё пошло не так, как ожидала молодая жена. Жизнь Меган стала протекать под пристальным вниманием прессы. Чего о ней только не писали: и что она не смогла найти общий язык с женой принца Уильяма, Кейт Миддлтон, и что отношения Гарри с братом Уильямом стали натянутыми. Ходили разговоры и о том, что Меган не могла поладить с работниками Букингемского дворца, что она уволила трёх нянь, изрядно нарушала королевский этикет.

Сассекские сами вынесли сор из избы и рассказали о своих трудностях прессе. Что стало шоком для британского общества, ведь члены королевской семьи до этого никогда не выносили внутренние разногласия на всеобщее обсуждение.

А событием, которое потрясло мир, стал побег Гарри и Меган из Великобритании в Канаду, где они отказались от королевских титулов, и их последующий переезд в Калифорнию.

Интервью, которое они дали Опре Уинфри, было полно откровений: Меган и Гарри рассказали о грязной и лицемерной жизни Букингемского дворца. Оказалось, что в большой королевской семье полно двойных стандартов, присутствует даже расовая дискриминация.

Но приближенные к королевской семье считает, что воду мутит Меган, которая продолжает играть, как в кино, и тем самым пытается набить себе цену.