Эрдоган обозначил главную цель Турции на ближайший год

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поистине большие планы: он хочет, чтобы в течение 2023 года его страна прочно вошла в число мировых лидеров в политике и экономике.

– Наша цель – не просто войти в высшую лигу глобальной политики и экономики, но и обрести политическую и экономическую мощь, которая позволит Турции занять первые строчки, – заявил турецкий лидер в новогоднем обращении к гражданам страны.

Наступивший год, по мнению Эрдогана, имеет для Турции особое значение, поскольку 29 октября страна отметит 100-летие со дня провозглашения республики.

Политик уверен, что свое второе столетие Турецкая Республика должна встретить в качестве мощного международного игрока. Также Эрдоган заявил о желании Анкары не только избавиться от энергетической зависимости, но и стать центром поставок энергоносителей в страны Евросоюза.

В октябре президент России Владимир Путин предложил своему турецкому коллеге рассмотреть идею создания на территории Турции новый хаб для поставок газа в Европу. Позже Эрдоган эту идею поддержал и заявил о готовности начать работу.