Академик РАН предупредил о главной опасности после Нового года

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Академик РАН, экс-главгоссанврач России Геннадий Онищенко - с утра пораньше с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым.

…- Г-геннадий Г-григорьевич, доброе утро! Извините, что заикаюсь немножко… С наступившим вас Н-новым годом!

- Да, с наступившим. Добра, счастья и удачи.

- Спасибо. Вот у меня еще вчера спрашивали люди и вот у меня первая мысль – я вот недавно проснулся – как человек, отметивший хорошо и радостно Новый год, должен провести первые часы 2023-го, проснувшись рано утром? Что нужно сделать? Что выпить? Чем закусить? Как опохмеляться?

- Человек, хорошо встретивший Новый год, проснется бодрым, полным оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.

А тот человек, который накануне переел жирной пищи, пищи калорийной, тяжелой, так называемой. И - употребивший излишнее количество жидкости, пусть даже с невысоким содержанием этилена…

- То есть, алкоголя?

- …безусловно, будет чувствовать дискомфорт.

Но нам еще пока рано с вами об этом говорить, потому что именно этот человек еще сегодня спит. И он будет спать далеко за полудень.

А всем остальным людям, которые с нетерпением ждали наступления Нового года, с тем, чтобы с новыми силами приступить к реализации личных, корпоративных и государственных планов…

- На работу, что ли, уже идти надо?

- Ну, кто-то идет на работу, кто-то - в тишине или на прогулке - осмысливает планы на предстоящий январь, на первую его половину и так далее.

Поэтому, вот как бы я ответил на ваш вопрос - коротко.

- Нет, вот по поводу того человека, который после обеда проснется, ему, что, бухнуть, рассола попить?

- Я уверен, что таких людей у нас гораздо меньше, чем было даже в прошлом начале января.

Поэтому, у каждого есть свои выходы из этой ситуации.

Но самое главное сейчас - не навредить себе. И не повторить, по количеству объема выпитой жидкости, содержащей этилен, прошедший вечер, ночь.

А просто легко позавтракать, прогуляться на свежем воздухе, принять душ…

А лучше всего - сделать комплекс физических упражнений, который у каждого наверняка уже есть. И - набраться терпения и постараться выйти из этой ситуации.

Лечась, в основном, временем, а не какими-то другими, очень широко распространенными в общественном мнении, зачастую вредящими этому человеку, рецептурами…

То есть, как это называется - «опохмелиться». Не надо этого делать.

Надо дать возможность организму самому справиться с этим.

- Понятно. Я вот сейчас напишу и человек проснется и почитает наши советы…

- Ну, вряд ли он бросится читать и искать рецепт для спасения у господина Гамова…

- А я - на Радио «Комсомольская правда» нашу запись отправлю. Вдруг он радио включит, а там - академик Онищенко говорит – не опохмеляйтесь!

- Всех с наступившим Новым годом! И - выполнять то, о чем мы накануне так много и подробно рассказывали.

- С наступившим вас тоже Новым годом. Я по-прежнему чего-то немножко з-заикаюся. Но, ладно, мы вас обнимаем.

- Ну, не наговаривайте на себя, вы далеко не тот человек, которого вы из себя так старательно изображаете!

Не опохмелятся и не думать о себе хуже, чем ты есть на самом деле

- Спасибо вам огромное. Обнимаю. До свидания.

- Всего доброго!