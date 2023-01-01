«Поздравляем, вы умрете»: Известная клиника вместо открыток на Рождество ошибочно приговорила к смерти сотни пациентов

Признав оплошность, в клинике заявили, что скорее всего имела место техническая ошибка, а не чей-то злой умысел. Фото: Shutterstock

Британская клиника Askern незадолго до Рождества «порадовала» своих пациентов неожиданными сообщениями об обнаружении у них онкологических заболеваний в поздней стадии.

Позже выяснилось, что диагнозы – ошибочные, и сотням клиентам клиники, получившим подобные письма, переживать не о чем.

Кто, а главное зачем, отправил множество однотипных писем с сообщением об «обнаруженной агрессивной форме рака с метастазами в легких» пока остается загадкой. В клинике утверждают, что на данный момент проводят собственное расследование инцидента.

Свою оплошность в Askern полностью признали и заявили, что скорее всего имела место техническая ошибка, а не чей-то злой умысел.

Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, администрация клиники вместе с извинениями разослала пациентам, получившим сообщения о страшном диагнозе, поздравления с пожеланием веселого Рождества. Однако многие клиенты заявили, что после пережитых волнений праздник вряд ли получится по-настоящему веселым. Кроме того, многие пациенты пожаловались, что долгое время не могли дозвониться до клиники. В медицинском центре этот факт объяснили большим количеством обращений.