Как избавиться от усталости и по-настоящему отдохнуть на новогодних каникулах: важные советы психолога

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- Чтобы сделать свои праздники насыщенными, нужно тщательно распланировать свои выходные, - говорит психолог Василиса Аверьянова. - Да-да, совершенно так же, как вы планируете рабочие дни. Позаботьтесь о том, чтобы каждый день был наполнен впечатлениями. Сегодня – обед у родителей, вечером – поход в театр. Завтра с утра прогулка в лесу, после обеда – музей. И занесите это все в планер! Он вам будет напоминать, что не стоит все время валяться перед телевизором, нас ждут великие дела!

1. Режим необходим.

Особенно с детьми-школьниками. Если 1 января еще можно позволить себе расслабиться и поваляться в постели подольше, то в остальные дни старайтесь придерживаться боле менее привычного распорядка. «Да, ложиться и вставать можно и позже, чем в рабочие дни, но все равно попытайтесь организовывать подъем и отход ко сну примерно в одно и то же разумное время», - говорит Василиса Аверьянова.

2. Обязательно активные прогулки или спорт.

Обязательно отведите время для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе: каток, снежки, горки, лыжи... Не забрасывайте спортзал. Желательно уделять активным играм и спорту не менее часа-двух каждый день.

3. Организуйте себе максимум новых впечатлений.

Например, ходите на выставки, в театры, выбирайтесь на прогулку по красиво убранному центру города… Даже сходить в кино — это уже что-то новенькое (особенно если не были там целый год).

4. Не забудьте про романтику.

Позвольте себе немного романтики! Если у вас есть маленькие дети, рискните отдать их хотя бы на пару часов на попечение родственникам или вызовите няню. И сходите куда-нибудь вместе с любимым человеком.

5. Найдите время для хобби.

Если у вас есть хобби, уделите ему хотя бы сорок минут каждый день. Это не только поднимет настроение, но и порадует вас приятными результатами. К примеру, довязанному за праздники свитером или приятной елочной композицией, которую сделали вместе с детьми. Или сочиненной вами музыкой, стихотворением, нарисованной картиной.

6. В гости с настольными играми.

Если едете в гости, придумайте что-то веселое, чтобы не сидеть все время за столом — можно устроить театральное представление с детьми, можно поиграть в подвижные игры или хотя бы в веселые настольные. Чем больше впечатлений будет у мозга, тем лучше он отдохнет от рабочей рутины.

7. Фиксируйте впечатления.

Старайтесь не только получать впечатления, но и оставлять их на память. Делайте фотографии памятных моментов, делитесь эмоциями в соцсетях с друзьями, ведите дневник. Так вы получите удовольствие два раза: первый – во время самого приятного события, второй – когда вы будете перечитывать свои мемуары или рассматривать фото.

Ярких вам праздников!