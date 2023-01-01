Пока папа в СВО: Даше из Ижевска вручили шлем летчика

Фото: Министерство обороны РФ

Защитный шлем летчика доставлен в Ижевск и вручен Дарье директором Департамента культуры Минобороны России Артемом Горным.

«Я учусь в летном классе, занимаюсь в школе юных летчиков. На шлеме изображен истребитель и надпись: «Все выше и выше», шлем я примерила он в цвет неба. Мне шлем понравился, очень красивый» - поделилась своей радостью девочка.

На подарок школьнице художники и аэрографисты РИА «Армия России» Минобороны России нанесли изображение истребителя СУ-35 в полете, так как Дарья учится в кадетском классе и мечтает стать летчицей.

О том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал Дедом Морозом и исполнил новогоднюю мечту девочки из Удмуртской Республики мы рассказывали в прошлом году.

Глава военного ведомства в Национальном центре управления обороной РФ снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку девочки Дарьи из Удмуртской Республики.

В своем желании Дарья просила еще посмотреть с трибуны на Красной площади Парад Победы 9 мая. Дарья со всей своей семьей приглашена в Москву.

Фото: Министерство обороны РФ

«Мы семья мобилизованного, папа сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. У нас в семье двое девочек. Вот старшая дочь, новогоднее чудо у нее сегодня и произошло,» – рассказала мама девочки.

Семье военнослужащего также вручили копию живописного панно «Парад Победы 1945», завершенного в этом году авторским коллективом Студии военных художников им.М.Б.Грекова.

КСТАТИ

«Елка желаний» проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В ней принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих. Также в благотворительной акции приняли участие заместители Министра обороны Российской Федерации. Все желания детей будут выполнены в период новогодних праздников.