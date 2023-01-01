В Британии отменили новогодний фейерверк из-за моржа

Мэрия решила отменить традиционный новогодний фейерверк, дабы залпы не потревожили непривыкшего к громким звукам моржа. Фото: YouTube

На причале английского портового города Скарборо решил расположиться необычный арктический гость – морж. Биологи заявили, что это первый за всю историю наблюдения случай, когда морж оказался на берегах северной Англии.

Морж предстал перед изумленными жителями Скарборо сразу перед Новым годом и привлек всеобщее внимание.

Прислушавшись к рекомендациям специалистов, мэрия решила отменить традиционный новогодний фейерверк, дабы залпы не потревожили непривыкшего к громким звукам гигантского зверя. Все надеются, что на городской причал морж забрался для того, чтобы передохнуть пару-тройку дней и затем вновь отправиться в путь, в родную Арктику.

Предполагается, что именно этого моржа уже видели ранее у берегов Франции и Нидерландов. Ему даже дали кличку – Тор, пишет Sky News.

Пока же жителей Скарборо и обитателей соседних населенных пунктов просят уважать покой Тора и стараться его не беспокоить. Также всех просят держать на поводках собак, которые могут причинить Тору вред.