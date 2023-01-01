Повреждения энергоструктуры Украины достигли критического уровня: "На восстановление необходимы месяцы, если не годы"

Украинская энергосистема находится в критическом состоянии после российских ударов по объектам энергетики Фото: REUTERS

Председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал, что повреждения энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов достигли критического уровня. Соответствующее заявление прозвучало в эфире украинского телеканала "Рада".

По его словам, об оперативном устранении неполадок тут речи не идет - чтобы восстановить стабильную работу требуются месяцы, а то и годы, утверждает специалист.

"Повреждения значительны, и на полное восстановление энергосистемы необходимы месяцы, если не годы", - подчеркнул Кудрицкий.

По его словам, большая часть энергообъектов повреждена, есть и объекты, которые полностью уничтожены.

"И мы говорим здесь не только про подстанции "Укрэнерго", мы говорим и про электростанции — тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали", - уточнил Кудрицкий.

Энергетик добавил, что наиболее серьезные проблемы фиксируют в энергосекторах Николаевской и Харьковской областях, а также подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Повреждения инфраструктуры могут внести перелом в конфликт

Почему очередное паническое заявление Минэнерго Украины действительно важно? Все дело в том, что энергоструктура критически важна для транспортировки вооружений, логистики войск, разрыва цепочек восстановления поврежденной военной техники Украины и так далее. Стратегическая цель командования, в сущности – внести перелом в застопорившийся конфликт. И главным преимуществом РФ сейчас являются новейшие и мощнейшие вооружения, которые могут сломить систему снабжения армии противника.

Как заявил в эфире «Радио КП» политолог Александр Астафов, удары по инфраструктуре следуют четкому плану командования Вооруженных сил РФ. Таким образом, инициатива в конфликте постепенно переходит в руки России. Дело лишь за решением генералов – когда ущерб окажется достаточным, чтобы перейти к решительным действиям.

Подробное объяснение читайте в полном интервью политолога.

Кстати, новый мощный удар по военной инфраструктуре Украины и связанным с ней объектам энергетики российские военные нанесли совсем недавно – утром в четверг, 29 декабря.

Сильнее всего досталось Киеву и Одессе, где в движении поездов практически на всех направлениях наблюдались существенные перебои, что, конечно, создало Украине дополнительные трудности в поставке боеприпасов на передовую.