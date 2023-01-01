Глава МЧС Александр Куренков вместе с коллегами и их детьми поздравил Россию с Новым годом

Глава МЧС Александр Куренков, кадр из новогоднего ролика ведомства.
«В Новый год все верят в чудеса и загадывают желание, как и сотрудники МЧС России, о чем они и спели в песенке «Снежинка» из кинофильма «Чародеи» (1982). Музыка Евгения Крылатова, Слова Леонида Дербенева».
Это - фрагмент из «оперативной сводки», которую накануне праздников распространила пресс-служба чрезвычайного ведомства. Лично я, честно говоря, такого не припомню…
В Москве, на улице Ватутина (там - главный штаб нашего МЧС) - формируют свой новый имидж?
Что ж - первый опыт, на мой взгляд, вполне удался.
И у сотрудников, и у их детей - и музыкальный вкус хороший, и - музыкальный слух.
Вполне уместно - и новогоднее обращение генерал-лейтенанта Александра Куренкова:
- Дорогие друзья! Не забудьте загадать желание, пока часы 12 бьют!
Новогоднюю композицию, напоминает пресс-служба, исполнили сотрудники МЧС России и их дети из Калининграда, Санкт- Петербурга, Самары, Омска, Якутии, Бурятии и Владивостока - под аккомпанемент Показательного оркестра. (Солисты - Александр Жуков и Маша Микрюкова.)
Мне кажется: получилось.
Причём - замечу - этот клип не исключает традиционных и таких полезных в эти праздничные дни наглядных средств предупреждения ЧС: «Соблюдайте правила противопожарной безопасности».