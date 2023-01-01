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1 января 2023 11:37

Глава МЧС Александр Куренков вместе с коллегами и их детьми поздравил Россию с Новым годом

В чрезвычайном ведомстве сняли необычный клип, который уже посмотрели тысячи жителей страны
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Глава МЧС Александр Куренков, кадр из новогоднего ролика ведомства.

Глава МЧС Александр Куренков, кадр из новогоднего ролика ведомства.

«В Новый год все верят в чудеса и загадывают желание, как и сотрудники МЧС России, о чем они и спели в песенке «Снежинка» из кинофильма «Чародеи» (1982). Музыка Евгения Крылатова, Слова Леонида Дербенева».

Это - фрагмент из «оперативной сводки», которую накануне праздников распространила пресс-служба чрезвычайного ведомства. Лично я, честно говоря, такого не припомню…

В Москве, на улице Ватутина (там - главный штаб нашего МЧС) - формируют свой новый имидж?

Что ж - первый опыт, на мой взгляд, вполне удался.

И у сотрудников, и у их детей - и музыкальный вкус хороший, и - музыкальный слух.

Вполне уместно - и новогоднее обращение генерал-лейтенанта Александра Куренкова:

- Дорогие друзья! Не забудьте загадать желание, пока часы 12 бьют!

Новогоднюю композицию, напоминает пресс-служба, исполнили сотрудники МЧС России и их дети из Калининграда, Санкт- Петербурга, Самары, Омска, Якутии, Бурятии и Владивостока - под аккомпанемент Показательного оркестра. (Солисты - Александр Жуков и Маша Микрюкова.)

Мне кажется: получилось.

Причём - замечу - этот клип не исключает традиционных и таких полезных в эти праздничные дни наглядных средств предупреждения ЧС: «Соблюдайте правила противопожарной безопасности».

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