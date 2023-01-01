«Голубой огонек» не избавился от клоунады, но впервые не вызвал тошноты: честный обзор главных новогодних шоу России

Олег Газманов выступил с артистами из ЛНР и ДНР. Фото: Юрий Феклистов.

«Надо меньше пить!» - учил нас герой Андрея Мягкова, прыгая с веником у подъезда дома на 3-й улице Строителей. И без его советов выдержать буйство фантазии на нашем ТВ было бы крайне сложно. Ну как, скажите, на пьяную голову пережить появление на экране чего-то зеленого, едва напоминающего человека, которое еще и поет? А было! Компьютерные герои из недавних телешоу принимали участие в новогоднем веселье наравне с настоящими артистами. Они возникали неожиданно и в их голосах слышались сталь и равнодушие. Но, с другой стороны, чего еще ждать от нарисованных в пикселях мультяшных героев?

А вот певцы из плоти и крови старались отчаянно. Да, ряды вечно кочующего с канала на канал звездного отряда заметно поредели, но хуже от этого не стало, недостатка в лицах и песнях не наблюдалось. Некоторые, как, например, певец SHAMAN, даже сразу взлетели в самое престижное время новогоднего эфира. Вернулся в качестве ведущего на Первый сильно изменившийся «Глухарь» Максим Аверин, а вот все молодеющий Андрей Малахов как всегда держал марку.

Много и заранее недоброжелательно говорили про проект «Самоирония судьбы» на ТНТ, где нынешние комики снялись в образах из классического фильма Эльдара Рязанова. Конечно, вид Тимура Батрутдинова, бегающего в трусах по самолету, не лучшая картинка для праздника. Да, шутки не всегда заходили. Да, Михаила Галустяна было слишком много (он предстал сразу в нескольких образах), и слишком мало было главной на сегодня телезвезды Азамата Мусагалиева. Но в целом канал ТНТ всего лишь продолжил традицию, заложенную еще Первым каналом в «Старых песнях о главном» и костюмированными сказками канала «Россия». Не гениально, но вполне смешно и смотрибельно. А Филипп Киркоров лишний раз доказал, кто тут звезда.

На всех каналах песни старые, песни новые, чуть меньше, чем обычно юмористов на центральных каналах, но, в целом, опять ничего нового.

Впрочем, нет. Среди гостей праздничного эфира появились герои СВО. Люди с открытыми лицами и орденами на груди. Мишура, пляски, и привычные до оскомины эстрадные номера… А тут настоящие глаза с искренними эмоциями, с пережитой болью, с личными трагедиями за спиной. И знаете, их появление вдруг, неожиданно предало вечно искусственному новогоднему действу что-то очень правильное, очень теплое. Настоящие, живые люди! Так появлялись они в черно-белых еще огоньках в давно потерянном СССР, когда за столиками «Голубого огонька» сидели ветераны войны, космонавты и ударники труда, не знающие что сказать и куда деть руки от смущения. Но им, конечно, все прощалось за их настоящесть и искренность.

Совершенно неожиданно телевидение этими фрагментами добилось того эффекта, который большими деньгами оно безуспешно пыталось найти много лет. А секрет оказался прост – показывать тех, кто живет среди нас. Реальных людей, а не выдуманные образы. Главное не забыть об этом через год и не скатиться снова в формализм стандартного веселья.