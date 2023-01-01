Минобороны накануне Нового года уничтожило стоянки и места запуска «Стрижей»

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

В Минобороны России завили, что 31 декабря 2022 года нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации. Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.

«Цель удара достигнута. Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщил данные о потерях ВСУ по всей линии соприкосновения: на Купянском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 150, на Донецком более 110, на Южно-Донецком более 50.

Кроме того, по данным официального представителя ведомства уничтожены 6 украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в направлении населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка Запорожской области, Никольское, Нескучное и Новомихайловка Донецкой народной республики.

С личным составом также сожжены десятки танков, бронемашин и пикапов.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: две самоходные гаубицы «Krab» польского производства, мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено несколько иностранных и украинских артиллерийских систем, которые обстреливали Донецк.

Кроме того в районе населенного пункта Мирное Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Бойцы ПВО сбили 15 беспилотников и 7 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а летчики истребительной авиацией ВКС России - вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

355 - самолетов

199 - вертолетов

2779 - беспилотных летательных аппаратов

399 - зенитных ракетных комплексов

7350 - танков и других боевых бронированных машин

957 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3756 - орудий полевой артиллерии и минометов

7859 - единиц специальной военной автомобильной техники