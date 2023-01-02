Последние новости о ситуации вокруг Украины на 2 января 2023 года: сорванные новогодние атаки ВСУ и честное признание о разгроме из Киева

Атаки сорваны

Накануне Нового года представители незалежной на все лады предрекали, что в праздничную ночь преподнесут россиянам «сюрприз». В Киеве всячески намекали на удары по Москве. Однако в итоге несколько ракет были перехвачены в Белгородской области, а в 4 утра массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись многострадальные Донецк, Макеевка и Ясиноватая.

Однако это не значит, что «новогодних» замыслов у ВСУ не было. Как сообщили в Минобороны, 31 декабря Вооруженными Силами России был нанесен удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против нашей страны. Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.

Речь может идти о БПЛА советского производства «Стриж», которые уже несколько раз атаковали наш аэродром в Энгельсе. «Стрижи» проходят доработку на предприятиях ОПК с участием американских специалистов, после чего используются в налетах в глубину российской территории.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута. Планы киевского режима и генштаба ВСУ по совершению в ближайшее время террористических атак против России сорваны.

Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения

Пока киевский генералитет отчитываются о почти 100-процентной эффективности работы украинской ПВО, в «Укрэнерго» констатируют катастрофическую ситуацию в энергетике.

Глава правления компании Владимир Кудрицкий признал полный разгром энергосистемы страны, назвал уровень повреждений «беспрецедентным»:

- Довольно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. И мы говорим не только о подстанциях, мы говорим, к сожалению, и про электростанции - тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, вырабатывающие электричество и тепло для наших городов, - сказал он.

По словам Кудрицкого, на полное восстановление энергосистемы страны могут уйти годы. А резервные мощности обладают более низкой надежностью, в результате чего каждый новый удар по инфраструктуре система переносит все тяжелее.

- Каждая следующая атака не добавляет здоровья нашей энергосистеме. Все сложнее и сложнее восстанавливать повреждения, - признал глава правления «Укрэнерго».

Священникам УПЦ закрыли доступ к главному храму Киево-Печерской лавры

С 1 января для священников, которых считают «агентами Кремля», закрыт доступ к двум храмам Верхней Лавры - Успенскому собору - главному храму Киево-Печерской лавры и Трапезной церкви.

- На сегодняшний день у нас нет доступа к Национальному заповеднику Киево-Печерская Лавра, а есть доступ к той территории, которая была наша (Нижняя Лавра). Они все наши, эти территории, но нас туда не пускают,- заявил настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел.

По его словам, договор аренды Успенского и Трапезного соборов продолжается, так как об их непродлении ему никто не сообщал.

Накануне юридический отдел УПЦ заявил, что церковь имеет право и использовать храмы Верхней Лавры, несмотря на отказ Национального заповедника продлевать договора аренды на 2023 год.

Нападки на украинскую православную церковь усилились в конце прошлого года. Ряд священнослужителей были арестованы, им предъявлены обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами и ущемлении прав верующих.

Буданов размечтался о победе

Начальник Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов поделился своими прогнозами на год.

Так, по его подсчетам, у России осталось ракет на два массированных удара по Украине. Это старая песня, которую поют различные украинские чиновники в погонах и без. Сначала прогнозировали, что мы исчерпаем все свои запасы в июлю, затем – к сентябрю, после – к Новому году. Однако последние удары показывают, что ракеты никак не кончаются, как бы того ни хотелось Киеву.

Буданов полагает, что до марта у России будет критическая ситуация с вооружением, промышленность дескать не справляется. Но, в отличие от Украины, у нас есть действительно работающий военно-промышленный комплекс, который трудится в три смены. А вот как раз Украина полностью зависит от поставок западных вооружений.

Помечтал Буданов и о победе Киева, которая должна выражаться в возвращении Украины в границы 1991 года. То бишь, с Крымом. Ну тут, как говорится, без комментариев.