Герой спецоперации «Z» сержант Богатырев нарушил планы боевиков

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Доброе и имя есть принадлежность каждого честного человека, но я заключил доброе имя в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А бойцам повторял: «Военной науке должно учиться на войне, так как каждый театр войны есть театр новый».

ПРОРВАЛ ОБОРОНУ ВРАГА

Лейтенант Валерий Гуров

Лейтенант Валерий Гуров Фото: Минобороны РФ

«Мотострелковая рота под командованием лейтенанта Валерия Гурова вела наступательные действия с задачей освобождения одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов.

Гуров силами своего подразделения вел наступление с восточных окраин населенного пункта и, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, успешно прорвал оборонительный рубеж, нанеся украинским националистам значительный ущерб в живой силе и военной технике. Развивая успех, рота лейтенанта Гурова захватил плацдарм на окраине населенного пункта и огнем из вооружения боевых машин подавил обороняющегося противника, чем обеспечил проход основных сил российских войск. Стремительный прорыв обороны мотострелковой ротой Валерия Гурова позволил в кратчайшие сроки взять под контроль населенный пункт и закрепиться в нем основным силам российских войск.

НАРУШИЛ ПЛАНЫ БОЕВИКОВ

Сержант Никита Богатырев

Сержант Никита Богатырев Фото: Минобороны РФ

«Расчет боевой машины под командованием сержанта Никиты Богатырева выполнял задачу по поддержке артиллерийским огнем подразделений российских мотострелков, ведущих наступление на позиции украинских националистов. В ходе ведения разведки передовая группа обнаружила диверсионно-разведывательную группу противника, готовящуюся атаковать позиции российских войск. Командир группы незамедлительно передал координаты противника артиллеристам по средствам радиосвязи. Приняв информацию, сержант Богатырев, проявляя профессионализм и мастерство, оперативно произвел расчеты для стрельбы и нанес точный огневой удар по позициям украинских радикалов, чем нарушил планы боевиков. Благодаря мужеству, самоотверженности, а также высокому уровню подготовки расчет сержанта Никиты Богатырева нанес существенный урон противнику, в результате чего российские военнослужащие развили наступление и уничтожили врага».