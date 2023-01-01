«Какой красавчик у меня тут рядом сидит»: Наташа Королева встретила Новый год без Тарзана с другим мужчиной

Наташа Королева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наташа Королева, как и многие звезды шоу-бизнеса, встретила Новый год на работе. Вечером 31 декабря у певицы был корпоратив. За выступление на частных вечеринках в новогодние праздники артистка берет гонорар в 1,5 – 2 миллиона рублей.

На сцене Наташа выступила в паре с сыном Архипом. Звездная мама и ее 20-летний наследник исполнили дуэтом композицию «Я тебе, конечно, верю». Видеороликом их выступления в соцсетях поделилась подруга Архипа – бывшая стриптизерша Аня Волынкина (она же Мелисса Фокс).

На сцене Наташа выступила в паре с сыном Архипом. Фото: кадр видео.

Раньше эту песню Королева всегда пела вместе с мужем Сергеем Глушко. Но Тарзана в эту ночь рядом с ней не было. Судя по всему, супруги решили встречать Новый год по отдельности. Когда часы пробили полночь, Королева за кулисами корпоратива сняла видеопоздравление для поклонников. В кадр попали ее музыканты, сын Архип и невестка-стриптизерша. Тарзана в этот момент с ними не было, хотя он вполне мог бы заехать хотя бы на полчаса и поздравить любимую женщину с главным праздником года.

Певица отметила Новый год с сыном и невесткой Мелиссой Фокс. Фото: кадр видео.

После корпоратива Королева успела выступить на еще одном концерте, теперь уже в компании звездных коллег. Артистка вышла на связь в соцсетях и еще раз поздравила подписчиков с Новым годом. На тот раз за столиком рядом с ней сидел Филипп Киркоров.

«Говорят, как встретишь Новый год, а самое главное – с кем, так его и проведешь. Посмотрите, какой красавчик у меня тут рядом сидит. Красивые мужчины всегда со мной», - пошутила Наталья.

Сергей Глушко теперь нечасто появляется вместе с женой на публике. По словам певицы, ее муж решил больше не выступать на сцене. Тарзану исполнилось 52 года, и он оставил карьеру стриптизера. Однако поговаривают, что на самом деле Сергея Глушко перестали приглашать на концерты вместе с Наташей после громкого скандала с изменой. Два года назад на свет всплыл роман Глушко с поклонницей, разоткровенничавшейся на ток-шоу. Королева тогда предпочла сделать вид, что никакой измены не было, и что она выше сплетен. Тем не менее, Сергею так и не удалось до конца смыть пятно на репутации примерного семьянина.

"Посмотрите, какой красавчик у меня тут рядом сидит", - пошутила Королева. Фото: кадр видео.

Гораздо чаще, чем с мужем, Наташа теперь появляется на публике с сыном. Время от времени к ним присоединяется его девушка. Наследник певицы уже два года счастлив в отношениях. Избранница Архипа когда-то трудилась в одном из ночных клубов Москвы и зарабатывала по 800 тысяч рублей в месяц. Но, встретив звездного наследника, Мелисса оставила шест. Теперь она работает визажистом. Ради строгой свекрови девушка бросила работу в ночном клубе и занялась макияжем – она гримирует людей перед съемками.

Сын Наташи Королевой учится в Высшей школе экономики на факультете японоведения. Молодой человек изучает японский язык, а в свободное время подрабатывает репетитором. Но этих скромных средств явно недостаточно для того, чтобы снимать собственное жилье. Королева не скрывает, что аренду квартиры оплачивает именно она. Певица также купила Архипу и его невесте все необходимое для быта. Впрочем, особо шиковать молодым Наташа не позволила. Она не стала арендовать для них элитное жилье. В итоге сын певицы поселился в скромной однушке.