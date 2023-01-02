«Хочу в Россию работать»: Обнищавший в Европе Панин попросился назад

Алексей Панин. Фото: соцсети.

Алексей Панин еще в 2020 году переехал из России в Испанию. Актер купил квартиру в курортном городке Торревьеха неподалеку от Аликанте за 70 тысяч евро (4 млн 200 тысяч рублей). С собой за границу артист увез дочь Анну. До начала спецоперации на Украине Звезда «Жмурок» жил вполне безбедно. Во время пандемии актер тратил свои накопления, а потом начал ездить в Россию на заработки. Панин снимался в кино и участвовал в телепроектах. Этого вполне хватало, чтобы жить без шика, но со всем необходимым.

Сейчас же ситуация изменилась. Из-за резких высказываний о России путь домой Панину теперь заказан. Актер растерял съемки и контракты в России и остался без доходов. Карьера в Испании ему тоже не светит: для этого нужно хорошо знать испанский язык. Поэтому артист все чаще стал задумываться о том, на что он будет жить. В YouTube-шоу «И грянул Грэм» Алексей признался, что хочет по-прежнему жить в Европе, но при этом зарабатывать в России.

«Я бы хотел приезжать в Россию: зимой — в баню, летом — в деревню, осенью — за грибами. Я хочу приезжать к маме на могилу, хочу приезжать в страну работать, но жить там не хочу! Мне больше нравится море, Европа. Мне и Россия нравится, но не для постоянного жилья. Поэтому остаюсь здесь», - заявил Панин.

По словам артиста, в Европе его привлекают теплый климат и комфорт.

«Я не хочу жить в грязи. В Торревьехе, например, тоже грязно, бычки бросают на пол, но здесь убираются, а в России не убираются. Но при всем я хочу спокойно туда приезжать», - подчеркнул актер.

Алексей Панин с дочкой Анной. Фото: соцсети.

Сейчас Алексей пытается заработать на жизнь преподаванием. Он дает мастер-классы по театральному искусству. 45-летний артист не скрывает, что за границей получает намного меньше, чем в России. Чтобы помочь отцу, его 15-летняя дочь Анна даже устроилась работать официанткой. Девушка мечтает стать актрисой, как Панин. Но чтобы поехать на учебу в Валенсию, нужны деньги, которых у семьи нет.

У Алексея был еще один план: он хотел попытать счастья в Голливуде. Для этого он сделал туристическую визу и отправился в США. Панин пытался найти работу в Штатах, признавался, что готов играть «плохих русских» и бандитов. Но из этой затеи тоже ничего не вышло.

В Москве у Алексея есть квартира, которая досталась ему после смерти мамы. Чтобы поправить свое материальное положение, Панин несколько месяцев назад выставил двушку в столичном районе Коньково на продажу. Вот только спросом квартира артиста не пользуется – он не может найти на нее покупателей.

«Планирую продать квартиру в Москве и купить квартиру дочке в Валенсии. Но пока не получается», - вздыхает актер.