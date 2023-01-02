Павел Прилучный рассказал, как его дети относятся к Зепюр Брутян

Павел Прилучный с дочкой Мией и сыном Тимофеем. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный продолжает очень тесно общаться с детьми – Мией и Тимофеем. Практически в самом начале своих отношений с Зепюр Брутян звезда «Мажора» познакомил избранницу с наследниками. По словам 35-летнего артиста, его дети тепло восприняли его 26-летнюю возлюбленную. Сейчас они воспринимают новую жену папы скорее как старшую сестру, а не как мачеху.

«Мы много разговариваем. Они все прекрасно понимают. Знали, что я когда-нибудь найду себе девушку, которая будет в нашей семье. Я так настраивал их еще до встречи с Зепюр. О ней Тимофей и Мия сказали: "Круто! Вообще класс. Она еще и кудрявая, обаятельная. Нам нравится». Относятся с уважением. Это замечательно», – рассказал Павел журналу «Лиза».

Актер признался, что не понимает отцов, которые после развода бросают своих детей.

«Не понимаю, когда отцы уходят, заводят новую семью, отмахиваются от детей. Я рад, что у меня все так сложилось. Они вместе, и это клево», - подчеркнул Прилучный.

В августе Павел женился на Зепюр Брутян. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Павел и Зепюр поженились в августе 2022 года. Они познакомились в 2018 году на съемках сериала «В клетке». На тот момент Прилучный был женат на Агате Муцениеце. Звезда «Мажора» прожил в браке с Агатой девять лет. Супруги расстались отнюдь не друзьями. Муцениеце обвинила мужа в том, что он злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку. Павел же заявил, что она оговорила его ради пиара. При этом Агата всегда подчеркивала, что Прилучный – очень хороший отец, он проводит много времени с детьми и нежно заботится о них.

- Мы повязаны на всю жизнь. Мы родители... Мы действительно потратили друг на друга внушительный кусок жизни. Поэтому для меня это (отношения Прилучного с Брутян – Ред.) был не сюрприз, я знала раньше. Но то, что он собирался жениться, не знала, - рассказывала Муцениеце в интервью Юлии Меньшовой.

В том же интервью Агата пожаловалась, что Павел не считает нужным предупреждать ее, что собирается увезти детей в отпуск вместе с новой пассией. Так, о совместном отдыхе Тимофея и Мии с папой и Зепюр Брутян в июне Муцениеце узнала из соцсетей. Та же самая ситуация случилась, когда Прилучный сразу после развода крутил роман с Мирославой Карпович. Он сказал Агате, что едет с сыном и дочкой отдыхать в Крым, а позже Муцениеце узнала, вместе с ними туда отправилась Карпович. Актриса призналась, что была раздавлена этим обстоятельством. Но повлиять на бывшего мужа она никак не может.

- Он же со всеми сразу знакомил. Они тогда с Мирославой и детьми сразу поехали в Крым. Вот это была для меня сложная ситуация, я не могла понять, как это возможно. И тогда это меня уничтожало. Но я поняла, что так складываются отношения, я никак не могу повлиять на этого человека и не буду. Я с детьми разберусь потом. У меня замечательные дети. Они открытые, дружелюбные и любят людей, - отметила актриса.