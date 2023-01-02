Внебрачной дочери сына Байдена пытаются дать его фамилию

Американские СМИ отмечают, что ни Хантер Байден, ни его высокопоставленный отец никогда не видели девочку Фото: Соцсети

Бывшая стриптизерша Лунден Робертс, которая является матерью одного из пятерых детей сына президента США, Хантера Байдена, обратилась в суд с требованием изменить фамилию дочери на Байден.

Исковое заявление составлено по совету адвоката, который убежден, что в будущем данная фамилия поможет подрастающей внучке главы Белого дома устроиться в жизни.

Кроме того, в последнее время Хантер Байден решил сократить размер алиментов, выплачиваемых на содержание дочери, в связи с якобы ухудшившимся финансовым состоянием, а смена фамилии девочки, по мнению Робертс, поможет напомнить об обязанностях нерадивому папаше.

Американские СМИ отмечают, что ни Хантер Байден, ни его высокопоставленный отец никогда не видели девочку, хотя она появилась на свет осенью 2018 года после того, как сын президента начал частенько захаживать в клуб, где работала Лунден.

Теперь адвокаты экс-стриптизерши пытаются выяснить, не скрывает ли Хантер Байден доходы, и пытаются получить доказательства его роскошного образа жизни за последние годы. Сам же ответчик всячески эту информацию скрывает и пытается получить охранный судебный приказ.