Мэр Нью-Йорка придумал, как решить проблему нехватки жилья в городе

Предложение Адамса сейчас рассматривается экспертами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выступил с инициативой превратить часть офисных помещений в жилые квартиры.

По мнению градоначальника, такой подход поможет решить сразу две проблемы. Прежде всего, перевод коммерческой недвижимости в жилую решит вопрос убытков, которые несут владельцы зданий. После пандемии и перевода многих сотрудников на дистанционку большинство офисов так и не вернулись к обычному режиму работы. Это привело к тому, что владельцы фирм начали арендовать значительно меньшие помещения, съезжая из коммерческих зданий. С другой стороны, стоимость съема жилья в крупных городах США продолжает дорожать из-за его нехватки и снижения темпов строительства на фоне экономических сложностей последнего года.

Предложение Адамса сейчас рассматривается экспертами мэрии, а архитекторы считают, что практически каждый офис вполне можно разбить на несколько квартир.

Правда пока никто не берется спрогнозировать, сколько времени понадобится на переоборудование и переоформление помещений, и как все это отразится на стоимости аренды в городе.