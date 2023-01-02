Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире2 января 2023 5:15

На время протестов: В Израиле разработали особые правила использования мусорных контейнеров

В Израиле вводят особые правила использования мусорных контейнеров
Юрий МАЙБОРОДА
Отныне поджигать и запускать в полицейских мусорные контейнеры необходимо в присутствии как минимум одного взрослого

Отныне поджигать и запускать в полицейских мусорные контейнеры необходимо в присутствии как минимум одного взрослого

В иерусалимском квартале Меа Шеарим, целиком населенном ультраортодоксальными евреями, разработали и распространили правила переворачивания и запускания мусорных контейнеров во время протестов. Плакаты с новыми правилами расклеены на стенах зданий и мусорных баках.

Согласно им, отныне поджигать и запускать в полицейских мусорные контейнеры необходимо в присутствии как минимум одного взрослого (судя по сделанным ране видеозаписям, в основном этим занимаются дети протестующих).

Кроме того, все происходящее нужно снимать на камеры или телефоны, а также тщательно следить, чтобы рядом со сталкиваемым контейнером не было случайных прохожих, особенно женщин.

Причиной появления таких плакатов стала трагический инцидент, в ходе которого мусорный контейнер весом в несколько центнеров придавил к стене проходившую мимо женщину. Известно, что жертва до сих пор находится в коме в одной из больниц Иерусалима.

– После ужасного происшествия, во время которого тяжело пострадала женщина, мы напоминаем вам положения устава протеста, – написано на плакатах.

КАРТИНА ДНЯ