На время протестов: В Израиле разработали особые правила использования мусорных контейнеров

Отныне поджигать и запускать в полицейских мусорные контейнеры необходимо в присутствии как минимум одного взрослого

В иерусалимском квартале Меа Шеарим, целиком населенном ультраортодоксальными евреями, разработали и распространили правила переворачивания и запускания мусорных контейнеров во время протестов. Плакаты с новыми правилами расклеены на стенах зданий и мусорных баках.

Согласно им, отныне поджигать и запускать в полицейских мусорные контейнеры необходимо в присутствии как минимум одного взрослого (судя по сделанным ране видеозаписям, в основном этим занимаются дети протестующих).

Кроме того, все происходящее нужно снимать на камеры или телефоны, а также тщательно следить, чтобы рядом со сталкиваемым контейнером не было случайных прохожих, особенно женщин.

Причиной появления таких плакатов стала трагический инцидент, в ходе которого мусорный контейнер весом в несколько центнеров придавил к стене проходившую мимо женщину. Известно, что жертва до сих пор находится в коме в одной из больниц Иерусалима.

– После ужасного происшествия, во время которого тяжело пострадала женщина, мы напоминаем вам положения устава протеста, – написано на плакатах.