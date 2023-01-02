Дело Че Гевары живет? Почему по всей Латинской Америке к власти приходят социалисты

Церемония инаугурации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы Фото: REUTERS

1 января в крупнейшей стране Южной Америки — Бразилии официально вступил в должность президента Лула да Силва. Триумфальное возвращение в большую политику почетного председателя местной Партии трудящихся, 77-летнего социалиста с огромным стажем продолжает процесс «порозовения» Латинской Америки — так называют установление леволиберальных режимов, не таких радикальных, как настоящие «красные», которые правят в Китае или КНДР.

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МЕКСИКАНСКИЕ СТРАСТИ

Безусловно, одним из «зачинателей» побед леваков на континенте стал Андрес Лопес Обрадор, пришедший в 2018 году к власти в Мексике. Начав свою политическую карьеру в правящей Институционно-революционной партии (которая, кстати, руководила страной беспрерывно более 70 лет), он постепенно стал сдвигаться «влево». В 2000-2005 годах Лопес Обрадор был мэром Мехико, а затем дважды выставлял свою кандидатуру на высший государственный пост.

И вот, победив на очередном голосовании, Лопес Обрадор получил шанс постепенно поменять внутреннюю и внешнюю политику Мексики. Правда пока стране не удается уйти от проблем последних десятилетий. Через нее толпами ходят мигранты, пытающиеся попасть в США, а наркокартели каждый раз все более дерзко бросают вызовы властям, заставляя усомниться в том, кто вообще здесь правительство.

Такая же ситуация и у другого «коммуниста» Густаво Петро, победившего в Колумбии, которая до того считалась самым близким «другом» Вашингтона в Латинской Америке, да еще таким, что в 2022 году ей присвоили статус одного из важнейших союзников США вне НАТО. И вот в этой стране лидером стал не просто социалист, а настоящий радикал-революционер из партизан, правда «отставных». Петро с 17 лет долгое время партизанил в составе группировки М-19 под позывным «Команданте Аурелиано» и отсидел полтора года в тюрьме за незаконное хранение оружия.

Придя к власти экс-боевик пообещал полностью выполнить мирное соглашение 2016 года с повстанцами группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» и провести переговоры с другой группировкой партизан «Армия национального освобождения», а также остановить все новые разработки нефти и газа, чтобы не портить экологию.

Безусловно, одним из «зачинателей» побед леваков на континенте стал Андрес Лопес Обрадор, пришедший в 2018 году к власти в Мексике Фото: REUTERS

Начало президентского мандата было впечатляющим – удалось впервые за несколько лет провести налоговую реформу, увеличив сборы с нефтяных компаний и самых состоятельных слоев населения. Кроме того, Петро смог наконец-то добиться открытия границы с Венесуэлой, заблокированной после попыток венесуэльского «самозванца» Хуана Гуайдо стать президентом Боливарианской Республики. Вот только противников у «партизана» внутри страны хоть отбавляй, начиная от правых элит, и заканчивая наркомафией, которая сама не хочет отдавать свою власть никому.

Даже Гондурас, упоминание которого может вызвать у кого-то улыбку, оказался тоже под управлением левого президента, которым стала Ксиомара Кастро Фото: REUTERS

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Луле да Силва тоже предстоит серьезная работа на своем посту. Ему досталась страна, существующая в весьма нестабильном мире, который вот-вот грозит рухнуть в экономический кризис.

Даже Гондурас, упоминание которого может вызвать у кого-то улыбку, оказался тоже под управлением левого президента, которым стала Ксиомара Кастро - супруга бывшего главы государства Мануэля Селайи, свергнутого в результате переворота в 2009 году. Причем интересный факт: в самый разгар попыток Запада изолировать Россию именно Гондурас решил открыть впервые в своей истории (!) посольство в Москве.

Примеров можно приводить много, но даже если только посмотреть на статистику, то окажется, что сейчас «леваки» находятся у власти в 10 из 20 крупнейших стран Латинской Америки, не считая небольших государств Карибского моря – в Аргентине, Боливии, Бразилии, Венесуэле, Колумбии, Мексике, Никарагуа, Панама, Чили и Кубе.

С ВОЛКАМИ ЖИТЬ

Правда вот радоваться особо не стоит, ведь нынешние представители «прогрессивных народов» совсем не то, что раньше. Если во времена СССР любой заявивший о своей левой ориентации глава государства мог получить от Москвы щедрые «подарки», то теперь лидерам приходится надеяться в основном на свои силы. Даже щедрый Китай тут не особо поможет, ведь Пекин готов работать с любыми режимами и пока не особо стремится платить за политическую лояльность.

Габриэль Борич – самый молодой президент в истории Западного полушария Фото: REUTERS

Так что и приходится левым странам лавировать между собственной политической идеологией и суровой реальностью, в которой ключевым фактором существования является близость к США.

Да и не все левые на проверку оказываются теми «борцами за народное счастье», как их представляют в нашей стране. Вот, например 27-летний чилийский лидер Габриэль Борич – самый молодой президент в истории Западного полушария. На словах он выступает за расширение программ помощи уязвимым слоям населения и коренным жителям Чили, а на деле больше похож на демократа-американца, выступающего за «прогрессивные» ценности. В международной политике Борич также играет скорее на стороне США – поддержал отстранение левого президента Перу, жестко критиковал Россию за специальную военную операцию на Украине.

Да и остальные левые тоже не исповедуют идеи социализма в классическом варианте: никто не собирается национализировать предприятия или выгонять американцев из страны. Скорее наоборот, латиноамериканцы весьма заинтересованы в то, чтобы к ним притекали новые инвестиции и не важно, кто будет хозяином этих денег. С учетом нынешней ситуации, к ним лучше всего подходит поговорка: «Не до жиру, быть бы живу».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Сегодняшние левые политики не похожи на фанатиков-троцкистов прошлого»

Игорь Пшеничников, политолог-латиноамериканист:

Приход левых к власти в Латинской Америке — это закономерный процесс, ведь в странах Западного полушария только обостряются социальные кризисы, здесь существует ужасное неравенство между элитой и беднейшими слоями населения. Так что победы социалистов в крупнейших государствах региона были предсказуемы.

Другое дело, что не стоит ожидать от левых каких-то «героических усилий» по разрыву с США и формированию антиамериканской коалиции. Позиции Вашингтона в регионы весьма сильные, и даже самые радикальные латиноамериканцы это понимают. Поэтому и в лучшие времена и Лула, и Лопес Обрадор, и другие главы государств всегда «смотрели на Север», учитывая интересы Соединенных Штатов и аккуратно лавируя между своей политической программой и реальной ситуацией. Да и сами социалисты сегодня в регионе в большинстве своем не фанатики-маоисты или троцкисты, а вполне себе адекватные люди, склонные, скорее, к социал-демократии, чем к коммунизму.

С другой стороны, хочу отметить, что приход к власти левых выгоден для России, ведь представители этого политического направления традиционно питают теплые чувства к нашей стране. Например, тот же Лула был одним из «отцов-основателей» БРИКС, а многие совместные проекты как раз лучше всего развивались с представителями именно левой идеологии. Думаю, нам стоит воспользоваться этим шансом на укрепление отношений, тем более и России и Латинской Америке есть что предложить друг другу!