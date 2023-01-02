Шурик со световым мечом, Саахов в шлеме Дарта Вейдера: Нейросеть перенесла героев советских комедий в мир Star Wars и «Чужого»

Чем дальше, тем мощнее машины стремятся прийти на смену людям. Вот уже и сериалы снимают, где андроиды — главный герой («Анна Николаевна», «Лучше, чем люди» и проч.), и книги, где нейросеть выступает в качестве соавтора, выходят («Пытаясь проснуться»), и беспилотные такси запущены, и скоро даже ЕГЭ отдадут на откуп им - умным механизмам.

Неудивительно, что и картины искусственный интеллект научился писать. Есть такая популярная программа Midjourney: задаешь параметры, ключевые слова, пару ссылок — и нейросеть формирует визуальные образы на основе запроса. Участливые умельцы уже вовсю экспериментируют с ИИ, генерируя фантазии, как только возможно. Например, вот взяли и смешали героев и вселенные советских комедий («Кавказская пленница», «Сталкер» и др.) и голливудских картин («Звездные войны», «Чужой» и проч.). Вот, что из этого получилось.

Шурик стал заправским джедаем с усиленными очками.

А товарищ Саахов, конечно, главным злодеем — в костюме Дарта Вейдера

Труса, Балбеса и Бывалого теперь не узнать. Вместо них - Хан Соло, Лея и Люк Скайуокер. При этом нейросеть изобразила героя Георгия Вицина в образе принцессы Алдераана, практически сохранив оригинальный костюм персонажа.

Некоторые картинки выглядят довольно футуристично — вот какими стали овцы в мире «Звездных войн».

А вот Шурик путешествует в компании C-3PO.

Еще один эксперимент ИИ касался смешения приключений Шурика и ужастика «Чужой».

Вот как выглядит фантазия нейросети на тему Труса и железных ночных горшков.

А вот как бы смотрелся Верзила — герой Алексея Смирнова. «У вас несчастные случаи на стройке были?»

Культовая сцена «Надо, Федя, надо» тоже заиграла новыми красками.

А вот новелла «Наваждение» как будто утратила невинный контекст и теперь выглядит встречей по договоренности.