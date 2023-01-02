Житель Ганы стал почти самым высоким человеком в мире

224 см - рост Сулеймана Абдулы Самеда. Фото: Кадр видео

«2 метра 89 сантиметров», - то ли осчастливили, то ли приговорили местные врачи 29-летнего жителя Ганы Сулеймана Абдула Самеда после обследования. Такой рост в одно мгновение превратил парня в самого высокого человека на планете. Но так ли это? Проблема измерения заключалась в том, что у сельской больницы не оказалось необходимых инструментов, чтобы с точностью установить его рост. Цифра оказалась под вопросом.

Несколько лет назад у Сулеймана диагностировали гигантизм. И вроде бы все смирились, что в деревне Гамбага на севере Ганы появился свой великан, которому дали прозвище Авуче, но во время очередного осмотра в больнице медперсонал оказался шокирован - юноша внезапно перерос линейку. За неимением других инструментов собравшиеся медсестры решили определить рост Самеда с помощью шеста. Благодаря палке они и вычислили «новую высоту», которую достиг гигант, - 2,89 м.

Проверить, насколько точна эта цифра, отправился журналист ВВС. С помощью рулетки он установил, что рост Сулемана почти 2,24 см. Медсестры ошиблись на добрых 65 сантиметров. Даже у самого высокого человека на сегодня, 40-летнего турецкого фермера Султана Кёсена, рост 2,51 м.

Впрочем, Самед не удивляется, что продолжает тянуться ввысь, и полагает, что скоро догонит Кёсена.

- Я все еще расту. Если вы не видели меня месяца три или четыре, то сразу заметите, что я вырос, - говорит молодой человек.

Он уже перерос многие дома в своей деревне, носит специальную обувь, которую ему смастерили местные сапожники из автомобильных покрышек.

Впервые диагноз гигантизм Авуче поставили в 22 года. В тот момент он приехал на заработки в столицу Аккру и надеялся накопить на учебу в автошколе, чтобы стать водителем.

- Однажды утром я проснулся от того, что мой язык расширился во рту до такой степени, что я не мог нормально дышать, - вспоминает Самед. В последующие дни с фантастической скоростью стали увеличиваться и другие части тела. Так юноша и стал превращаться в гиганта.

Стремительный рост принес и серьезные проблемы - аномальное искривление позвоночника - один из симптомов синдрома Марфана, генетического заболевания, поражающего соединительные ткани. Добавился и порок сердца. Врачи считают, что остановить рост может помочь операция на мозге, но государственная медстраховку покрыть такое не сможет.

В итоге от мечты стать водителем Самеду пришлось отказаться. Он вернулся в свою деревню, вместе с братом пытается делать собственный бизнес.

- Раньше я играл в футбол, занимался спортом, но теперь я даже маленькие расстояния с трудом могу осилить, - признается Авуче.

Трудности, с которыми юноша столкнулся, не дают ему впадать в уныние. Он полон жизни, мечтает жениться и строит планы на будущее.