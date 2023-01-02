Минобороны России сообщило о 70 убитых и 100 раненных иностранных наемниках

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS» производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой Народной Республики. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда «HIMARS» были сбиты.

«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», - заявил во время брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщил результаты ударов высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона»: «В районах населенных пунктов Марково, Краматорск Донецкой Народной Республики, а также Новоосиново Харьковской области уничтожено более 70 иностранных наемников, более 100 ранены».

Кстати, к Новому году с Украины в Польшу, США и Канаду в гробах вернулись десятки наемников. Наши войска, только по официальным данным с начала декабря уничтожила более 15 пунктов временной дислокации иностранных наемников. Только по официальным данным осенью из 565 прибывших на Украину боевиков из США был уничтожен 241, а еще 243 дезертировало.

Конашенков также перечислил потери ВСУ за сутки в основных районах боестолкновений: на Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 40 украинских военнослужащих, на Донецком до 70, на Южно-Донецком более 40.

Также сожжены десятки танков, бронемашин и пикапов.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: в Запорожской области два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и хранилище топлива 102-ой бригады территориальной обороны, в Днепропетровске - хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица», 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92-х районах.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях разбиты две артиллерийские системы М-777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, четыре украинские гаубицы Д-30, что обстреливали населенные пункты.

Кроме того средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 15 украинских беспилотников, три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

355 - самолетов.

199 - вертолетов.

2794 - беспилотных летательных аппарата.

399 - зенитных ракетных комплексов.

7366 - танков и других боевых бронированных машин.

957 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3763 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7876 - единиц специальной военной автомобильной техники.