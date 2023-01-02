В аэропорту Мексики обнаружили посылку с человеческими черепами

Во время досмотра почтовых отправлений обнаружили человеческие черепа в коробке. Фото: REUTERS

Накануне Нового года власти Мексики сообщили о пугающей находке, сделанной сотрудниками международного аэропорта Керетаро. Те рассказали, что во время досмотра почтовых отправлений обнаружили необычную посылку. Внутри картонной коробки лежали человеческие черепа, завернутые в алюминиевую фольгу и целлофановые пакеты, пишет The New York Post со ссылкой на сообщение Национальной гвардии Мексики.

Посылка была отправлена из западного штата Мичоакан в США, а именно в Южную Каролину в город Мэннинг. Мичоакан считается одним из самых криминальных и опасных районов Мексики, а в городе Апацинган, где коробку и принесли на почту, хозяйничает крупнейший наркокартель.

Внутри картонной коробки лежали человеческие черепа, завернутые в алюминиевую фольгу и целлофановые пакеты Фото: REUTERS

В Национальной гвардии не стали распространяться о том, была ли проведена экспертиза черепов. Также неизвестно, кому они принадлежали, их возраст, и в том числе, зачем эти черепа отправили в Соединенные Штаты. Как отмечают власти, независимо от того, предназначались ли они для медицинских исследований, содержимое посылки нарушает мексиканские законы - для подобных отправлений требуется разрешение от местных властей.