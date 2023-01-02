На уехавшую из России Светлану Лободу подали в суд

Певица Светлана Лобода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока Светлана Лобода разъезжает с гастролями по Европе, демонстративно кутаясь на сцене в желто-голубой флаг, в России на певицу подали в суд. Как стало известно сайту KP.RU, истцом выступил хорошо известный в шоу-бизнесе поэт и композитор Олег Влади, который в разное время работал с Аллой Пугачёвой, Кристиной Орбакайте, Сергеем Лазаревым, Лолитой, Любовью Успенской и другими звёздами. Для Лободы же автор написал один из главных её хитов - "К черту любовь".

Заявление от Олега Влади Суд по интеллектуальным правам зарегистрировал в канун Нового года - 30 декабря. Ответчиком выступает не только артистка, но и один из крупнейших онлайн-кинотеатров, который в 2020 году транслировал сольный концерт Лободы.

О сути иска пока неизвестно, однако, это не первый раз, когда автор имеет претензии к вещателю. Так, в октябре 2022 года Влади собирался судиться с Первым каналом: мол, его имя не упомянули в титрах передач "Золотой граммофон", "Сегодня вечером" и "Пусть говорят", где прозвучала та самая песня "К черту любовь". Тогда моральный ущерб композитор оценил в 1,5 млн рублей.

Впрочем, на этот раз интересно другое - что в ответчиках за какие-то прегрешения значится сама Лобода. Значит ли это, что автор хочет запретить ей исполнять свой хит? И как вообще может состояться суд, если певица уехала из России и не намерена возвращаться?

- Судебные заседания могут пройти и без участия Лободы, достаточно лишь уведомить артистку о рассматриваемом деле, - объяснил KP.RU звёздный адвокат Андрей Алёшкин. - Более того, в процессе даже необязательно появление адвокатов или представителей певицы - суд и без них вынесет решение. Однако, действовать оно будет лишь на территории Российской Федерации. Таким образом, если автор хочет запретить артистке исполнять свою песню, то за рубежом Лобода не обязана будет выполнять это требование.

А вот онлайн-кинотеатру, по мнению эксперта, скорее всего, придется выплатить компенсацию, которая может составить до нескольких миллионов рублей.

- Дело рассматривает Суд по интеллектуальным правам, а он, как правило, встает на сторону авторов, - добавил Андрей Алёшкин.