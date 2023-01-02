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2 января 2023 16:45

Сбежавшие за границу звезды готовы возвращаться домой: прогноз российского Нострадамуса на 2023 год

Известный эзотерик Зираддин Рзаев предсказал возвращение сбежавших за границу звезд
Ирина ВИКТОРОВА
Экстрасенс Зираддин Рзаев прогнозирует окончание СВО.

Экстрасенс Зираддин Рзаев прогнозирует окончание СВО.

Фото: Личный архив

В начале года многие читают прогнозы, чтобы заглянуть в будущее. Расчеты, прогнозы и гороскопы известных экспертов сейчас нарасхват. Известный экстрасенс, психолог, эксперт телевизионных проектов Зираддин Рзаев сделал для KP.RU свой экономический прогноз. Эзотерика Рзаева называют «российским Нострадамусом» из-за его прогнозов звездам и не только.

ЭКОНОМИКА

- Удачные сферы в 2023 году – это строительство и собственное производство. Особенно успешной станет сфера современных технологий. Этот год очень рискованный для тех, кто занимается банковской сферой – покупка акций и т.д.

- В целом 2023 год для мировой экономики будет не удачным, очень сложным. Радует, что экономика России (в отличии от западной) будет чувствовать себя гораздо увереннее, мы пройдем его без серьезных проблем в этой сфере. В середине года курс доллара может подняться, но с рублем ничего плохого не произойдет – он продолжит укрепляться.

ПОЛИТИКА

- 2023 год окажется более конкретным и ясным. Сейчас идет противостояние добра и зла. Россия борется со злом. В 2023 году возможно окончание СВО.

СЕМЬЯ

- Очень удачный год для расширения семьи. Родится много детей, и многие из них окажутся талантливыми в сфере творчества, искусства.

ВИРУСЫ

- Я еще в 2017 году предсказывал будущую пандемию – серьезный вирус, маски… К сожалению, новые вирусы будут с нами еще долгие годы. Человечество из-за этого ждут большие изменения.

ЗВЕЗДЫ

- В 2023 году сбежавшие за границу деятели культуры начнут возвращаться домой. Не все, но многие вернутся. Вижу, что один из них оттуда уйдет к Богу.

ВЫВОД

- Не только как эзотерик, но и как клинический психолог, могут посоветовать людям: всегда надо надеяться на лучшее – доброта спасет мир. Мы должны изменить себя, и только после этого мир изменится к лучшему.

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