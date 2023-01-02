Заворотнюк, Гузеева, Варум: кто в шоу-бизнесе вошёл в Новый год с долгами

Долги Анастасии Заворотнюк копились много лет Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Известная примета - как Новый год встретишь, так его и проведешь - заставляет суеверный народ расплачиваться по долгам до 31 декабря. Но некоторым звёздам, похоже, совсем не страшно остаться с пустыми карманами... Сайт KP.RU выяснил, кто в нашем шоу-бизнесе вошел в 2023-й с финансовой брешью.

Так, например, Филипп Киркоров лишь частично закрыл свои налоговые задолженности. Если в начале декабря неоплаченный счет поп-короля за дома, квартиры и машины составлял 7,067 млн рублей, то на сегодняшний день Филипп Бедросович должен 6,029 млн. Именно такую сумму артисту насчитали в ФНС за двухуровневый пентхаус в центре Москвы, который король эстрады купил у семьи бывшего Президента Киргизии Аскара Акаева за 1 млрд рублей.

Однако, практичный Киркоров не платит умышленно: певец, заручившись поддержкой адвокатов, рассчитывает через суд снизить кадастровую стоимость жилья, а соответственно, и налог за него. Выгорит ли это дело, узнаем уже скоро: беседа по иску знаменитого владельца назначена на 24 января.

Долги Анастасии Заворотнюк копились много лет: налоговая служба ждет от тяжелобольной актрисы оплату счетов на 150,9 тысяч рублей - это и транспортный налог, и платеж за землю, и штрафы, и пени, и страховые взносы. Некоторые платежки пылятся аж с 2014 года и уже переданы судебным приставам. Впрочем, семье давно не до этих мелочей: все заработанные деньги муж актрисы, фигурист Петр Чернышев тратит на её лечение и реабилитацию. За участие в шоу Татьяны Навки в новогодние праздники Чернышев получит гонорар более 3 млн рублей. Можно не сомневаться, что это доходы пойдут на оплату счетов в элитной онкологической клинике, где, по данным KP.RU, "прекрасная няня" находится с сентября прошлого года.

В нашем "черном списке" есть еще несколько "стотысячников": так, Агата Муцениеце недоплатила ФНС 116,5 тысяч (из которых 102 тысячи - транспортный налог за 2021 год). Пропавший с радаров Бари Алибасов оказался должен 115,5 тысяч по имущественным платежам, а продюсер Игорь Матвиенко имеет непогашенный штраф в 100 тысяч.

У остальных знаменитых штрафников - пятизначные суммы. Рэпер Элджей (в миру - Алексей Узенюк), например, не донёс в Налоговую 87,5 тысяч (из них 72 тысячи - счет за авто); Анжелика Варум позабыла о платёжке на 21 тысячу, а Лариса Гузеева - на 12,6 тысяч.

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Родня Градского договорилась о разделе имущества

Вскоре после смерти Александра Градского стало известно о его полумиллинной задолженности по налогам: сумма по нескольким объектам недвижимости составила 527 тысяч рублей. Эксперты тогда предупреждали: эти счета останутся неоплаченными до тех пор, пока воюющие между собой родственники не договорятся о разделе многочисленного имущества. Мол, какой смысл платить за то, что может впоследствии достаться другому?

И действительно, на протяжении нескольких месяцев долг мэтра висел мертвым грузом. Однако, сегодня от почившего Александра Борисовича ждут всего 37 тысяч рублей. Таким образом, семья перечислила в ФНС уже почти полмиллиона. А значит, несмотря на буксующие судебные процессы, молодая вдова и старшие дети артиста всё-таки договорились о разделе наследства, в детали которого широкую публику вряд ли когда-нибудь посветят.

Между тем, по данным KP.RU, старший сын певца Даниил Градский и сам должен Налоговой 57 тысяч рублей.