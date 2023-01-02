Герой спецоперации «Z» рядовой Захаров точным огнем сорвал наступление врага

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Чем больше удобств, тем меньше храбрости», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

КОНТУЖЕННЫМ ТРИ ДНЯ РУКОВОДИЛ ОБОРОНОЙ

Капитан Максим ВОЛЧЕК

Капитан Максим ВОЛЧЕК Фото: Минобороны РФ

«Командир мотострелкового батальона капитан Максим Волчек вместе с подчиненным личным составом выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от вооруженных формирований украинских националистов. Профессионализм и мужество Максима позволили грамотно выстроить оборонительные рубежи, что позволило сдерживать атаки превосходящих сил боевиков.

Боевики раз за разом предпринимали попытки вернуть населенный пункт под свой контроль, используя при этом артиллерию и тяжелую технику. В ходе одного из артиллерийских обстрелов наших позиций Максим Волчек получил тяжелую контузию, но принял решение остаться руководить своим батальоном до момента стабилизации обстановки на вверенном участке обороны. На протяжении трех дней противник безрезультатно атаковал наши позиции. Все это время капитан Волчек продолжал руководить обороной рубежей на подступах к населенному пункту, отбивая все попытки врага прорваться в поселок. Благодаря грамотным, умелым и самоотверженным действиям капитана Волчка и подчиненного ему батальона, удалось отразить все атаки противника и не допустить захвата населенного пункта».

ТОЧНЫМ ОГНЕМ СОРВАЛ НАСТУПЛЕНИЕ ВРАГА

Рядовой Василий ЗАХАРОВ

Рядовой Василий ЗАХАРОВ Фото: Минобороны РФ

«Призванный недавно из запаса в рамках частичной мобилизации рядовой Василий Захаров, выполняла задачу по удержанию занятых позиций в составе роты. Украинские националисты, стремясь прорвать оборону наших войск, предприняли попытку наступления в зоне ответственности взвода, в котором действовал Василий. Несмотря на многократно превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором. Действуя мужественно и героически, Василий прицельным огнем из гранатомета сковал действия националистов, нанеся большой урон их живой силе, сдержав тем самым наступление. Противник, стремясь подавить огневую точку Василия, открыл по ней артиллерийский огонь. Несмотря на полученные тяжелые ранения, Василий сумел выбраться из-под обстрела врага, а также эвакуировать в безопасное место раненых товарищей. Оказавшись вне зоны обстрела, Василий оказал медицинскую помощь эвакуированным раненым, чем спас им жизни. Смелые и решительные действия, а также точная стрельба рядового Захарова позволили сорвать наступление боевиков. Российские военнослужащие перешли в контрнаступление и взяли в плен 6 украинских националистов, которые в ходе допроса выдали ценную информацию о действующей в данном районе ДРГ противника».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов в рамках Новогодней благотворительной акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту школьницы из Подмосковья.

Накануне новогодних праздников Цаликов снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, детскую открытку. В ней девочка Анна просила передать ее отцу, который сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции домашнее варенье и связанные собственными руками шерстяные носки.

И случилось новогоднее чудо: новогодняя посылка с домашними подарками была доставлена в срок на передовую и передана отцу Анны. А еще воину передали записанное его семьей новогоднее видеопоздравление. Он также смог пообщаться с дочкой и супругой по телефону.

СПРАВКА «КП»

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В «Елке желаний» принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих. Также в благотворительной акции приняли участие другие заместители Министра обороны Российской Федерации. Все желания детей будут выполнены в период новогодних праздников.