Женатый Александр Ревва обнимался на публике с пожилой миллионершей

Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, появился на новогодней вечеринке для богачей в Дубае. Фото: Кадр видео

Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, появился на новогодней вечеринке для богачей в Дубае. Билеты на концерт с участием знаменитости стоили несколько десятков тысяч рублей. Гости веселились от души. Многие поднимались на сцену к артисту. Однако одна из поклонниц творчества шоумена не смогла сдержать эмоций.

Александр Ревва выступил перед богачами на закрытой вечеринки в ОАЭ. Певец исполнил со сцены свои знаменитые хиты. Но наибольший отклик у публики вызвала знаменитая "Алкоголичка".

Гости пустились в пляс. А одна из пожилых женщин в блестящем золотистом платье буквально повисла на женатом Ревве. Она обнимала и гладила кумира.

Фото: Кадр видео

Александр не стал отказывать даме. Он обнял ее в ответ и потанцевал с ней.

Стоит отметить, что недавно появилась информация о том, что Александр якобы раскошелился на апартаменты в Дубае за 42 миллиона рублей. Сплетники шептались, что у звезды Comedy Club есть вид на жительство в ОАЭ.

К слову, это не единственная дорогостоящая недвижимость семьи популярного шоумена. Ранее жена Реввы купила апартаменты в Москве за 170 миллионов рублей. Элитные хоромы площадью 250 квадратных метров расположены в одном из небоскребов столицы.

Фото: Кадр видео

У супругов также есть дом в Подмосковье, который находится в 50 километрах от МКАДа. На участке построен коттедж в 250 квадратных метров.