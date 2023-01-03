Квадратный снег и 120-градусный мороз: Ученые выяснили, как выглядит зима на Марсе

А давайте представим, что мы улетели на зимние каникулы на Марс! Когда ещё мечтать о чудесах, если не в эти новогодних дни? Исследователи NASA открыли тайны марсианской зимы - леденящие душу в прямом смысле слова.

Да, на Марсе тоже меняются времена года, как и на Земле. И зимой там тоже холодно. Очень холодно. На полюсах 123 градуса мороза! Снег тоже идёт. Но с неба падают не снежинки замысловатой формы, как у нас. А кубики снега. И его очень мало. Сугробов из белых кубиков на Красной планете не бывает никогда. В лучшем случае несколько сантиметров снежного одеяла.

- На Марсе очень сухо, по сути это холодная пустыня. Но там тоже есть места, где можно найти снег и лед. А еще сухой лёд - он образуется из углекислого газа, - рассказывает Сильван Пике из NASA. - Если когда-нибудь у вас будут планы покататься на лыжах на Марсе (а почему бы и нет? В Красной Поляне очереди на подъёмники, а Альпы этой зимой вообще без снега. - Л. С.), отправляйтесь в какой-нибудь кратер, есть шанс, что на его склонах будет достаточно снега.

Да, с фантазией у исследователей космоса все отлично! Тем более что достоверной информации о марсианской зиме пока мало.

Откуда ученые вообще знают про снег на соседней планете? Благодаря приборам автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, которая вращается на орбите Марса.

В частности, сверхчувствительным климатическим датчикам - именно они увидели снег из CO2, падающий на поверхность. А камера высокого разрешения HiRISE сняла красные дюны, покрытые изумрудным углекислым льдом. Кто-то из учёных сравнил их с сыром с плесенью.

Сухой лёд, или твёрдый СO2, и на Земле не редкость. Его используют для охлаждения продуктов, в том числе шоковой заморозки, при производстве мороженого, для эффектной подачи десертов (от них как будто идёт туман) и спецэффектов на концертах. И много для чего ещё.

Про почему с неба на Марсе падают кубики, а не снежники? Потому что на Земле снег - из воды, и молекулы H20 при замерзании кристаллизуются в форме гексагональной призмы. Говоря упрощённо, у снежинки шесть граней. А на Марсе снег - из углекислого газа. Молекулы CO2 замерзают по-другому - складываются в микроскопические кубики, объясняет Пике.