Кристина Асмус отметила Новый год в Дубае с дочкой и возлюбленным Романом Евдокимовым

Кристина Асмус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись еще в 2020 году, но до сих пор живут в одном доме. Актриса занимает верхний этаж особняка, шоумен – нижний. Вместе с ними элитную недвижимость на Рублево-Успенском шоссе делят 8-летняя дочка Настя и мама Гарика Наталья Игоревна.

В новогоднюю ночь Харламов показал в соцсетях, с кем он отметил праздник: на фото его мама нежно обнимает возле новогодней елки возлюбленную сына, актрису Катерину Ковальчук. Многие тогда удивились: как Гарик осмелился привести подругу домой? И где в это время была его экс-супруга? Неужели Кристина и Катерина подружились и встретили Новый год вместе?

Но, как выяснилось, Гарик просто воспользовался отсутствием бывшей. Новый год Асмус отмечала не дома и вообще не в России. Актриса улетела в Дубай вместе с дочкой Настей и своим бойфрендом Романом Евдокимовым. Компанию им составили сестра Кристины Карина и племянница София.

Первого января Кристина поздравила поклонников с Новым годом и сообщила, что находится в Дубае. Фото: соцсети.

Первого января Асмус поздравила поклонников с Новым годом, указав, что она находится в Дубае. Позже Кристина выложила несколько видеороликов, снятых во время праздников. Актриса с дочкой остановились в просторных апартаментах с элегантной серой мебелью и светлым полом. В квартире есть кухня-столовая, совмещенная с гостиной. Интерьер апартаментов украшают растения в керамических горшках и картины на стенах. В одном из видео актриса, стоя в гостиной, открывает бутылку шампанского, пьет шипучий напиток прямо из горлышка и закусывает мандарином.

Кристина и Роман отмечают Новый год. Актриса открывает шампанское...

...пьет из горлышка...

...и закусывает мандарином. Фото: кадр видео.

В другом ролике Кристина рассказала, что пригласила для дочки и племянницы Деда Мороза и Снегурочку. Новогодние волшебники пришли к ним в дубайские апартаменты и устроили веселый праздник с фокусами, играми и танцами. Детская вечеринка закончилась открыванием подарков. Настя получила графический планшет, а ее двоюродная сестра София – рюкзак.

До недавнего времени Роман Евдокимов тщательно скрывал свой роман с коллегой по Театру имени Ермоловой. Но теперь решил больше не таиться. В соцсетях он опубликовал фото, снятое в дубайских апартаментах Асмус – та же серая мебель, светлый пол и растения в горшках. А в окне за его спиной можно заметить отражение Кристины, которая фотографирует Романа на мобильный телефон.

Роман Евдокимов опубликовал на своей странице кадр, снятый в дубайских апартаментах Асмус. Фото: соцсети.

Лоб Евдокимова в кадре украшает аппликация из стразов. Точно такую же блестящую наклейку носила племянница Асмус во время морской прогулки на лодке. Кристина и ее близкие отправились вечером на катере полюбоваться новогодним салютом над Персидским заливом. В кадре у Софии можно заметить такое же блестящее украшение, как и у Романа. Судя по всему, Евдокимов отлично поладил с дочкой Харламова и его племянницей и хорошо проводит время с девочками.

За спиной Романа можно заметить отражение Кристины в зеркале. На лбу у него - аппликация из стразов, которую в Новый год носила племянница Асмус. Фото: соцсети.

О том, что она счастлива и влюблена, 34-летняя Кристина объявила в прошлом году. Асмус и Евдокимов работают вместе в Театре Ермоловой под руководством Олега Меньшикова. Роман на шесть лет младше Кристины. Многих удивляет: как возлюбленный Асмус мирится с тем, что она до сих пор живет под одной крышей с бывшим мужем и бывшей же свекровью? Ситуация действительно небанальная, но похоже, пока что любовники вынуждены с ней мириться.

Кристина устроила для дочки Насти и племянницы Софии веселый праздник. Фото: кадр видео.

Напомним, о том что Гарик и Кристина живут вместе стало известно месяц назад. Шоумен в своем YouTube-шоу заявил, что оставил «облеванный и обоссанный дом» бывшей жене. Та в ответ сообщила в соцсетях, что никакого дома он ей не оставлял, да и денег тоже. Слово за слово, и в ходе публичной перепалки подписчики актрисы с изумлением узнали, что спустя два года после развода Асмус и Харламов все еще делят одну жилплощадь на двоих.

К девочкам пришел Дед Мороз и Снегурочка. Фото: кадр видео.

Во время публичной перебранки с бывшим мужем Кристина заявила, что Харламов угрозами заставил их с дочкой остаться в особняке на Рублевке и не дает переселиться в другое жилье. «Но это ненормальная ситуация», - считает актриса. Асмус попросила мужа купить им с дочкой другую жилплощадь и не удерживать пленницами в рублевском особняке.

Детский праздник закончился открыванием подарков. Настя получила графический планшет. Фото: кадр видео.

Поклонники звезды недоумевают: Кристина очень прилично зарабатывает, и давно могла бы съехать от бывшего мужа. Скажем, арендовать новое жилье или купить квартиру в ипотеку. Но она почему-то предпочитает под нажимом делить квадратные метры с экс-супругом.