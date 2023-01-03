«Меня позвали замуж»: Счастливая Полина Гагарина в новогоднюю ночь получила предложение руки и сердца

Полина Гагарина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полина Гагарина три года назад развелась со своим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. С тех пор поклонники не устают гадать, кому отдала свое сердце 35-летняя красавица. Сама же певица предпочитает не афишировать личную жизнь: похоже, статус завидной невесты ее вполне устраивает. Настолько, что артистка отвергла предложение руки и сердца, которое она получила в новогоднюю ночь

31 декабря Полина, как и многие ее коллеги-артисты, провела на работе. Певица давала праздничный концерт на сцене ресторана-дворца «Турандот», во время которого один из зрителей сделал ей предложение. В разгар выступления неизвестный молодой человек подошел к сцене и протянул любимой певице кольцо. Парень спросил: «Выйдешь за меня замуж?». Артистка совершенно растерялась, но брать кольцо не стала. Полина махнула рукой в зал и ответила: «Вот видишь, у меня уже есть мужчина, это мой сын!».

Как выяснилось потом, потенциальный жених звезды оказался совсем юным – ему всего 16 лет. К слову, сыну Полины Андрею в этом году тоже исполнится 16. В соцсетях артистка призналась, что кольцо, которое ей хотел подарить молодой человек, было очень красивым. Но замуж ей пока не хочется.

«К нам пришли Дед Мороз со Снегурочкой, Эльза с Олофом. Потом был первый концерт, потом наконец-то наступил 2023 год. Потом юноша предложил мне руку и сердце. Я отказалась. Во-первых, я не хочу замуж. Во-вторых, у нас возрастная пропасть. Хотя кольцо было очень красивое», - поделилась Полина на своей странице в соцсетях.

Полина в новогоднюю ночь получила предложение руки и сердца. Фото: соцсети.

Не исключено, что когда-нибудь певица действительно скажет «да» своему избраннику. Гагарина встречается с 50-летним саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Их отношения, поначалу рабочие, постепенно переросли в романтические. Чиняев и Гагарина работали вместе над песнями Полины, и в итоге влюбились друг в друга. Пара не афиширует свои отношения и крайне редко появляется вместе на публике.

По слухам, именно Чиняев стал причиной развода звезды с Дмитрием Исхаковым. В браке с фотографом артистка прожила шесть лет, с 2014 по 2020 годы. Гагарина воспитывает двоих детей: 6-летнюю дочь Мию от Дмитрия Исхакова и 15-летнего сына Андрея от первого брака с актером Петром Кисловым.

Саунд-продюсер Владимир Чиняев работает под псевдонимом ChinKong. Кроме Гагариной Чиняев сотрудничал со многими другими артистами – группой «Дискотека Авария», Эмином, Филиппом Киркоровым, Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. Известно, что до встречи с Гагариной Владимир был женат, они с бывшей женой воспитывают двоих детей.

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