«Евровидение-2023» перезагрузят: Развал после выхода России, политманифест Украины и новые правила

С 9 по 13 мая 2023 года в Великобритании пройдет шоу «Евровидение» — песенный конкурс, в последнее время имеющий сугубо политическую подоплеку. Поскольку в прошлом году его выиграли представители Украины, шоу должно было пройти на территории этой страны. Но этого не случилось. У победителей проект забрали — и перенесли в Ливерпуль. Чего стоить ждать от «Евровидения» в этом году, пытается поразмыслить «КП».

Отказ от России — минус полмиллиона евро

Как мы уже писали, после выхода России из Европейского вещательного союза (такой шаг последовал после отстранения страны от конкурса) организаторы «Евровидения» потеряли порядка 500 тысяч евро, что наша страна платила в качестве взноса как топ-участник. Что за этим последовало? «Дырку» в бюджете повесили на всех, кто остался. И поэтому от конкурса на настоящий момент отказались как минимум Черногория, Болгария, Босния и Герцеговина и Северная Македония, для которых платное участие в шоу — тяжкая нагрузка. Получается, уже минус 20% участников. И это только начало.

В EBU уже озаботились проблемой. И начали посыпать голову пеплом.

— Решение об исключении России было сложным, — признал организатор конкурса Мартин Эстердаль. — И сейчас сложно. То, что думает Европа, очень сильно влияет на конкурс. Каково настроение и чувства Европы – таков и социальный контекст. Когда мы говорим, что мы вне политики, мы всегда должны отстаивать основные и высшие ценности демократии.

Правила изменят — Россия сможет голосовать

Именно после странной победы украинской группы Kalush Orchestra на «Евровидении-2022» правила шоу решили изменить. Теперь зрители включатся в момент голосования уже на этапе полуфиналов (ранее такое происходило лишь в гранд-финале). Еще одно новшество — зрители из стран, не участвующих в конкурсе, теперь смогут голосовать онлайн. Их голоса будут суммированы и конвертированы в баллы, как от отдельной страны, — в полуфинале и финале. Ни про какие исключения для зрителей из России в сообщении не сказано.

Украина отправляет темнокожего парня

В декабре в киевском метро прошел нацотбор на конкурс. И выиграл его дуэт, уже не раз пробовавший отобраться на «Евровидение»: группа Tvorchi (в переводе «Творческие») — Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни. Музыканты, по легенде, познакомились «на улице случайно, когда Андрей подошел к Джеффри на улице, чтобы проверить его уровень английского и поговорить с ним: знакомство переросло в сотрудничество, где украинец стал музыкальным продюсером, а нигериец — автором песен и вокалистом». Оба учились на фармацевтическом факультете Тернопольского национального медицинского университета. Играют электронику, первый альбом выпустили в 2018 году. И в Ливерпуле споют песню, посвященную...«защитникам Азовстали». Как это соотносится с базовыми принципами шоу, в котором категорически запрещены политические манифесты — никто объяснить не может.

Победитель уже известен?

Не успели участники предстоящего конкурса представить песни (не везде даже прошел нацотбор), а букмекеры уже вывели на первое место Украину. Как так? Очень просто. Аналитики считают, что шансы на победу «Творческих» — 20%, тогда как у остальных участников шоу — от 8% и ниже. Коэффициент на победу украинской группы варьируется от 2.75 до 3 (на эту цифру умножится сумма ставки в случае выигрыша). Вторыми букмекеры ставят Италию (от этой страны на конкурс поедет победитель фестиваля «Сан-Ремо», который пройдет только в феврале). Третье место пока что отдают Великобритании — видимо, потому что хозяева. В пятерку фаворитов, по версии беттинг-компаний, вошли также шведы и испанцы — у них примерно равные шансы на победу.